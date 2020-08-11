Посмотрите на самодельный Bugatti из гаража. Возможно, он даже сможет ездить

Гаражный Bugatti построен на основе простран­ственной рамы с металли­ческими панелями кузова. Двигатель — V-образный, неизвестного происхож­дения. Компоновка силового агрегата у самодельного авто­мобиля продольная. Подвеска — типа push-rod с горизонтальными амортизаторами.

Кузов пока до конца не собран. У него отсут­ствует ряд аэро­динами­ческих элементов, который был у Vision Gran Turismo.