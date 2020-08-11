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Посмотрите на самодельный Bugatti из гаража. Возможно, он даже сможет ездить

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Артём Шахнович

Азиатские блогеры с YouTube-канала Mr. Z смастерили копию гиперкара Bugatti Vision Gran Turismo, который существует только в компьютерной игре. Возможно, эта машина скоро сможет ездить.

  • Прототип Vision Gran Turismo засветили в компьютерной игре Gran Turismo 6, а позднее его облик послужил основой для дорожного Chiron, базовая версия которого оснащена 1500-сильным двигателем W16 объёмом 8,0 литра с четырьмя турбо­нагнета­телями.

  • Гаражный Bugatti построен на основе простран­ственной рамы с металли­ческими панелями кузова. Двигатель — V-образный, неизвестного происхож­дения. Компоновка силового агрегата у самодельного авто­мобиля продольная. Подвеска — типа push-rod с горизонтальными амортизаторами.

  • Кузов пока до конца не собран. У него отсут­ствует ряд аэро­динами­ческих элементов, который был у Vision Gran Turismo.

Как вам идея самодельного гиперкара?

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