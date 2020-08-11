Посмотрите на самодельный Bugatti из гаража. Возможно, он даже сможет ездить
Артём Шахнович
Азиатские блогеры с YouTube-канала Mr. Z смастерили копию гиперкара Bugatti Vision Gran Turismo, который существует только в компьютерной игре. Возможно, эта машина скоро сможет ездить.
Прототип Vision Gran Turismo засветили в компьютерной игре Gran Turismo 6, а позднее его облик послужил основой для дорожного Chiron, базовая версия которого оснащена 1500-сильным двигателем W16 объёмом 8,0 литра с четырьмя турбонагнетателями.
Гаражный Bugatti построен на основе пространственной рамы с металлическими панелями кузова. Двигатель —
V-образный,неизвестного происхождения. Компоновка силового агрегата у самодельного автомобиля продольная. Подвеска — типа push-rod с горизонтальными амортизаторами.
Кузов пока до конца не собран. У него отсутствует ряд аэродинамических элементов, который был у Vision Gran Turismo.