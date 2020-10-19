Новый хит Facebook: ролик самодельной копии Bugatti, который просмотрели 4 миллиона раз

Видео демонстрирует все этапы создания копии силами азиатских механиков — от сварки простран­ственной рамы и сборки подвески до инсталляции двигателя с коробкой передач, сборки полностью металли­ческого кузова и его окраски. Кроме того, можно увидеть, как собирали антикрыло сложной формы и устанав­ливали головную оптику. Как и у прототипа Bugatti, каждая фара самодельной машины состоит из четырёх свето­диодных блоков.

Окрашен автомобиль в то же сочетание синего и чёрного оттенков, что и пример для подражания. При этом, какой именно двигатель получила реплика, её создатели не сообщают, но демонстри­руют, что их творение способно самостоя­тельно пере­двигаться. Но пока у гаражного Bugatti отсут­ствует остекление.

Опубликованный на Facebook видеоролик набрал на данный момент 43 тысячи лайков. Самое первое видео о проекте, появив­шееся на этой странице, посмотрели уже почти 20 милли­онов раз, а число лайков превышает 185 тысяч.