Новый хит Facebook: ролик самодельной копии Bugatti, который просмотрели 4 миллиона раз
Дмитрий Елизаров
Видео, подводящее итог строительству самодельной реплики прототипа Bugatti Vision Gran Turismo, было опубликовано на странице Mechanic Jack's Team в Facebook 8 октября, и с тех пор его посмотрели уже 4,2 миллиона раз.
Видео демонстрирует все этапы создания копии силами азиатских механиков — от сварки пространственной рамы и сборки подвески до инсталляции двигателя с коробкой передач, сборки полностью металлического кузова и его окраски. Кроме того, можно увидеть, как собирали антикрыло сложной формы и устанавливали головную оптику. Как и у прототипа Bugatti, каждая фара самодельной машины состоит из четырёх светодиодных блоков.
Окрашен автомобиль в то же сочетание синего и чёрного оттенков, что и пример для подражания. При этом, какой именно двигатель получила реплика, её создатели не сообщают, но демонстрируют, что их творение способно самостоятельно передвигаться. Но пока у гаражного Bugatti отсутствует остекление.
Опубликованный на Facebook видеоролик набрал на данный момент 43 тысячи лайков. Самое первое видео о проекте, появившееся на этой странице, посмотрели уже почти 20 миллионов раз, а число лайков превышает 185 тысяч.
Сама компания Bugatti при этом приостановила разработку новой модели — гиперкара, который мог бы выпускаться параллельно с нынешним Chiron. Официально в качестве причины названа пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения.