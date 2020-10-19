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Новый хит Facebook: ролик самодельной копии Bugatti, который просмотрели 4 миллиона раз

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Дмитрий Елизаров

Видео, подводящее итог строитель­ству самодельной реплики прототипа Bugatti Vision Gran Turismo, было опубликовано на странице Mechanic Jack's Team в Facebook 8 октября, и с тех пор его посмотрели уже 4,2 миллиона раз.

  • Видео демонстрирует все этапы создания копии силами азиатских механиков — от сварки простран­ственной рамы и сборки подвески до инсталляции двигателя с коробкой передач, сборки полностью металли­ческого кузова и его окраски. Кроме того, можно увидеть, как собирали антикрыло сложной формы и устанав­ливали головную оптику. Как и у прототипа Bugatti, каждая фара самодельной машины состоит из четырёх свето­диодных блоков.

  • Окрашен автомобиль в то же сочетание синего и чёрного оттенков, что и пример для подражания. При этом, какой именно двигатель получила реплика, её создатели не сообщают, но демонстри­руют, что их творение способно самостоя­тельно пере­двигаться. Но пока у гаражного Bugatti отсут­ствует остекление.

  • Опубликованный на Facebook видеоролик набрал на данный момент 43 тысячи лайков. Самое первое видео о проекте, появив­шееся на этой странице, посмотрели уже почти 20 милли­онов раз, а число лайков превышает 185 тысяч.

  • Сама компания Bugatti при этом приостано­вила разработку новой модели — гиперкара, который мог бы выпускаться парал­лельно с нынешним Chiron. Официально в качестве причины названа пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения.

Сели бы за руль гиперкара, зная, что он самодельный?

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