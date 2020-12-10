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Гиперкары Bugatti отозвали сразу из-за двух дефектов

Новости

Кирилл Малышев

Американская NHTSA – администрация, отвечающая за безопас­ность дорожного движения – объявила об отзыве нескольких моделей Bugatti из-за двух возможных неисправностей.

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  • Первый отзыв затрагивает 73 гиперкара Bugatti Chiron, Chiron Sport и Divo, изготов­ленные в 2017–2020 годах. На них требуется пере­прошить алгоритм работы ESP. При выборе некоторых режимов движения система стабили­зации работает некорректно или отключается. После пере­запуска двигателя она должна возвращаться к стан­дартному варианту, но сейчас этого не происходит, пишет Motor1.

  • Неисправность может привести к тому, что в некоторых ситуациях электроника неожиданно для водителя не сможет его под­страховать. Кроме того, дефект делает автомобили не соответ­ствующими американским требо­ваниям к безопас­ности транспортных средств.

  • Второй отзыв включает четыре гиперкара моделей Chiron и Divo 2020 модельного года. При определённых обстоя­тель­ствах на указанных машинах может сломаться один из приводных валов. Его заменят бесплатно для автовладельцев.

  • Ранее сообщалось об отзыве 700 суперкаров Chevrolet Corvette из-за проблем с тормозами и четырёх Lamborghini Aventador SVJ, у которых на ходу может разрушиться передняя подвеска.

Должны ли машины за такую цену оказываться с дефектами?

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