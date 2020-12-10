Гиперкары Bugatti отозвали сразу из-за двух дефектов
Кирилл Малышев
Американская NHTSA – администрация, отвечающая за безопасность дорожного движения – объявила об отзыве нескольких моделей Bugatti
Первый отзыв затрагивает 73 гиперкара Bugatti Chiron, Chiron Sport и Divo, изготовленные в 2017–2020 годах. На них требуется перепрошить алгоритм работы ESP. При выборе некоторых режимов движения система стабилизации работает некорректно или отключается. После перезапуска двигателя она должна возвращаться к стандартному варианту, но сейчас этого не происходит, пишет Motor1.
Неисправность может привести к тому, что в некоторых ситуациях электроника неожиданно для водителя не сможет его подстраховать. Кроме того, дефект делает автомобили не соответствующими американским требованиям к безопасности транспортных средств.
Второй отзыв включает четыре гиперкара моделей Chiron и Divo 2020 модельного года. При определённых обстоятельствах на указанных машинах может сломаться один из приводных валов. Его заменят бесплатно для автовладельцев.
Ранее сообщалось об отзыве 700 суперкаров Chevrolet Corvette из-за проблем с тормозами и четырёх Lamborghini Aventador SVJ, у которых на ходу может разрушиться передняя подвеска.