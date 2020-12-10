Гиперкары Bugatti отозвали сразу из-за двух дефектов

Первый отзыв затрагивает 73 гиперкара Bugatti Chiron, Chiron Sport и Divo, изготов­ленные в 2017–2020 годах. На них требуется пере­прошить алгоритм работы ESP. При выборе некоторых режимов движения система стабили­зации работает некорректно или отключается. После пере­запуска двигателя она должна возвращаться к стан­дартному варианту, но сейчас этого не происходит, пишет Motor1.

Неисправность может привести к тому, что в некоторых ситуациях электроника неожиданно для водителя не сможет его под­страховать. Кроме того, дефект делает автомобили не соответ­ствующими американским требо­ваниям к безопас­ности транспортных средств.

Второй отзыв включает четыре гиперкара моделей Chiron и Divo 2020 модельного года. При определённых обстоя­тель­ствах на указанных машинах может сломаться один из приводных валов. Его заменят бесплатно для автовладельцев.