Владелец Bugatti Chiron решил обогнать Porsche 911, но всё закончилось плохо

По сообщению полиции, два суперкара — Bugatti Chiron и Porsche 911 — двигались за Мерсе­десом, а воз­главлял колонну автодом. В какой-то момент водитель Bugatti вышел на обгон, резко ускорив­шись. То же самое сделал перед ним владелец Porsche, и на встречной полосе они столкнулись.

Последовательность дальнейших контактов предстоит установить. Судя по всему, немецкий спорткар от удара отлетел в универсал Mercedes-Benz, который, в свою очередь, ударил кемпер.