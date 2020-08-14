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Владелец Bugatti Chiron решил обогнать Porsche 911, но всё закончилось плохо

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Кирилл Малышев

Авария с участием гиперкара Bugatti Chiron и суперкара Porsche 911 произошла на перевале Сен-Готард в Швейцарии. В столкно­вении также пострадали Mercedes-Benz C-класса и авто­кемпер, один человек госпитали­зирован. Youtube-канал Bear Bogu и Facebook-сообщество Rainier Johnson Supercars опубликовали видео и фото­графии с места ДТП.

  • По сообщению полиции, два суперкара — Bugatti Chiron и Porsche 911 — двигались за Мерсе­десом, а воз­главлял колонну автодом. В какой-то момент водитель Bugatti вышел на обгон, резко ускорив­шись. То же самое сделал перед ним владелец Porsche, и на встречной полосе они столкнулись.

  • Последовательность дальнейших контактов предстоит установить. Судя по всему, немецкий спорткар от удара отлетел в универсал Mercedes-Benz, который, в свою очередь, ударил кемпер. 

  • Porsche и Mercedes-Benz вдобавок стукнулись о каменные столбики, стоящие на обочине дороги. Пассажир универсала пострадал и был госпитали­зирован. 911-й, как видно по снимкам, получил самые серьёзные повреждения.

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  • Bugatti Chiron повреждён только спереди: разбиты бампер и решётка радиатора, помят капот. Предвари­тельно ущерб от аварии оцени­вается в 3,7 миллиона швейцарских франков (около 4,1 миллиона долларов США), передаёт портал 20min.

Приходилось попадать в «дорогие» аварии?

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