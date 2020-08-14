Владелец Bugatti Chiron решил обогнать Porsche 911, но всё закончилось плохо
Кирилл Малышев
Авария с участием гиперкара Bugatti Chiron и суперкара Porsche 911 произошла на перевале Сен-Готард в Швейцарии. В столкновении также пострадали Mercedes-Benz
По сообщению полиции, два суперкара — Bugatti Chiron и Porsche 911 — двигались за Мерседесом, а возглавлял колонну автодом. В какой-то момент водитель Bugatti вышел на обгон, резко ускорившись. То же самое сделал перед ним владелец Porsche, и на встречной полосе они столкнулись.
Последовательность дальнейших контактов предстоит установить. Судя по всему, немецкий спорткар от удара отлетел в универсал Mercedes-Benz, который, в свою очередь, ударил кемпер.
Porsche и Mercedes-Benz вдобавок стукнулись о каменные столбики, стоящие на обочине дороги. Пассажир универсала пострадал и был госпитализирован.
911-й,как видно по снимкам, получил самые серьёзные повреждения.
Bugatti Chiron повреждён только спереди: разбиты бампер и решётка радиатора, помят капот. Предварительно ущерб от аварии оценивается в 3,7 миллиона швейцарских франков (около 4,1 миллиона долларов США), передаёт портал 20min.