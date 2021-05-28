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Как выглядит Bugatti за 1,4 миллиарда рублей: первые фотографии

Новости

Дмитрий Елизаров

Издание Robb Report получило доступ к изображе­ниям серийной версии гиперкара Bugatti La Voiture Noire, который при цене в 18,7 миллиона долларов (1,376 миллиарда рублей) считается самым дорогим автомобилем марки. Компания заявила, что её дизайнеры всеми силами старались сохранить серийной машине облик концепта 2019 года.

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  • Глава департамента специальных проектов Bugatti Design Нильс Сайонц отметил, что именно сохранение аутентичного облика было самой большой проблемой. Некоторые отличия серийный La Voiture Noire всё же получил, но в деталях, и это связано в первую очередь с техническими требованиями.

  • В качестве примера была приведена головная оптика, которую пришлось адаптировать под нормативы безопас­ности. Задние же фонари инженеры назвали самым, возможно, сложным среди аналогичных компонентов современной авто­мобильной индустрии — они представляют собой единый световой элемент.

  • В целом же внешность Bugatti La Voiture Noire — это дань уважения одной из самых знаменитых моделей компании прошлого века, Type 57 SC Atlantic. Таких купе собрали всего четыре, и до наших дней сохранились только три — четвёртый экзем­пляр бесследно исчез после Второй мировой войны и, если когда-либо будет обнаружен, может стать самым дорогим автомобилем в истории мирового автопрома.

  • Ранее компания опубликовала фотографии с дорожных испытаний гиперкара. 1500-сильный автомобиль прошёл цикл испытаний, аналогичный тем, которым подвергаются обычные дорожные Bugatti Chiron.

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