Как выглядит Bugatti за 1,4 миллиарда рублей: первые фотографии
Дмитрий Елизаров
Издание Robb Report получило доступ к изображениям серийной версии гиперкара Bugatti La Voiture Noire, который при цене в 18,7 миллиона долларов (1,376 миллиарда рублей) считается самым дорогим автомобилем марки. Компания заявила, что её дизайнеры всеми силами старались сохранить серийной машине облик концепта 2019 года.
Глава департамента специальных проектов Bugatti Design Нильс Сайонц отметил, что именно сохранение аутентичного облика было самой большой проблемой. Некоторые отличия серийный La Voiture Noire всё же получил, но в деталях, и это связано в первую очередь с техническими требованиями.
В качестве примера была приведена головная оптика, которую пришлось адаптировать под нормативы безопасности. Задние же фонари инженеры назвали самым, возможно, сложным среди аналогичных компонентов современной автомобильной индустрии — они представляют собой единый световой элемент.
В целом же внешность Bugatti La Voiture Noire — это дань уважения одной из самых знаменитых моделей компании прошлого века, Type 57 SC Atlantic. Таких купе собрали всего четыре, и до наших дней сохранились только три — четвёртый экземпляр бесследно исчез после Второй мировой войны и, если когда-либо будет обнаружен, может стать самым дорогим автомобилем в истории мирового автопрома.
Ранее компания опубликовала фотографии с дорожных испытаний гиперкара. 1500-сильный автомобиль прошёл цикл испытаний, аналогичный тем, которым подвергаются обычные дорожные Bugatti Chiron.