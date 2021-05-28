Как выглядит Bugatti за 1,4 миллиарда рублей: первые фотографии

Глава департамента специальных проектов Bugatti Design Нильс Сайонц отметил, что именно сохранение аутентичного облика было самой большой проблемой. Некоторые отличия серийный La Voiture Noire всё же получил, но в деталях, и это связано в первую очередь с техническими требованиями.

В качестве примера была приведена головная оптика, которую пришлось адаптировать под нормативы безопас­ности. Задние же фонари инженеры назвали самым, возможно, сложным среди аналогичных компонентов современной авто­мобильной индустрии — они представляют собой единый световой элемент.

В целом же внешность Bugatti La Voiture Noire — это дань уважения одной из самых знаменитых моделей компании прошлого века, Type 57 SC Atlantic. Таких купе собрали всего четыре, и до наших дней сохранились только три — четвёртый экзем­пляр бесследно исчез после Второй мировой войны и, если когда-либо будет обнаружен, может стать самым дорогим автомобилем в истории мирового автопрома.