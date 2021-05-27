Компания Bugatti вывела на испытания самый дорогой в мире гиперкар
Дмитрий Елизаров
Компания Bugatti опубликовала фотографии проходящей испытания дорожной версии гиперкара La Voiture Noire, дебютировавшего в 2019 году. На её создание у инженеров компании ушло 65 тысяч человеко-часов. На момент дебюта гиперкар, который построят в единственном экземпляре, считался самым дорогим автомобилем в мире.
65,000 engineering hours have been invested to make the LA VOITURE NOIRE the most unique piece of automotive haute couture ever created.#BUGATTI #BUGATTILaVoitureNoire #LaVoitureNoire— Bugatti (@Bugatti) May 25, 2021
Fuel consumption: https://t.co/48V6IPTi6n pic.twitter.com/ST4XAaMBzF
La Voiture Noire базируется на платформе Chiron, однако отличается от него уникальным кузовом — дизайн гиперкара переполнен отсылками к купе Type 57SC Atlantic, выпущенному в
1930-хгодах всего в четырёх экземплярах.
На опубликованных фото гиперкар запечатлён в ходе тестов на гоночном треке, а также под дождевальной установкой — новый кузов таким способом проверяют на герметичность. Компания уверяет, что, несмотря на базу серийной модели, La Voiture Noire должен выдержать цикл испытаний, аналогичный тому, что проходят стандартные Chiron, в том числе проверку на соответствие стандартам качества.
Гиперкар оснащён силовой установкой от Широна — это восьмилитровый W16, развивающий 1500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. Однако уникальность La Voiture Noire позволила компании объявить один из самых крупных в истории автопрома ценников: купе обошлось его анонимному покупателю в 11 миллионов евро (почти 990 миллионов рублей по актуальному курсу). Автомобиль планируется передать заказчику уже в нынешнем году.