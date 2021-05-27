В Москве появятся сверхмощные зарядки, которые будут заряжать электрокары за 20 минут

Компания Bugatti вывела на испытания самый дорогой в мире гиперкар

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Bugatti опубликовала фотографии проходящей испытания дорожной версии гиперкара La Voiture Noire, дебютиро­вавшего в 2019 году. На её создание у инженеров компании ушло 65 тысяч человеко-часов. На момент дебюта гиперкар, который построят в един­ственном экзем­пляре, считался самым дорогим авто­мобилем в мире.

  • La Voiture Noire базируется на платформе Chiron, однако отличается от него уникаль­ным кузовом — дизайн гиперкара пере­полнен отсылками к купе Type 57SC Atlantic, выпущен­ному в 1930-х годах всего в четырёх экземплярах.

  • На опубликованных фото гиперкар запечатлён в ходе тестов на гоночном треке, а также под дождеваль­ной установкой — новый кузов таким способом проверяют на герметич­ность. Компания уверяет, что, несмотря на базу серийной модели, La Voiture Noire должен выдержать цикл испытаний, аналогичный тому, что проходят стандартные Chiron, в том числе проверку на соответ­ствие стандартам качества.

  • Гиперкар оснащён силовой установкой от Широна — это восьми­литровый W16, развивающий 1500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. Однако уникаль­ность La Voiture Noire позволила компании объявить один из самых крупных в истории автопрома ценников: купе обошлось его анонимному покупателю в 11 миллионов евро (почти 990 миллионов рублей по актуаль­ному курсу). Авто­мобиль планируется передать заказчику уже в нынешнем году.

Заплатить миллиард и ждать несколько лет — каково, а?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение