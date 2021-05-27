Компания Bugatti вывела на испытания самый дорогой в мире гиперкар

La Voiture Noire базируется на платформе Chiron, однако отличается от него уникаль­ным кузовом — дизайн гиперкара пере­полнен отсылками к купе Type 57SC Atlantic, выпущен­ному в 1930-х годах всего в четырёх экземплярах.

На опубликованных фото гиперкар запечатлён в ходе тестов на гоночном треке, а также под дождеваль­ной установкой — новый кузов таким способом проверяют на герметич­ность. Компания уверяет, что, несмотря на базу серийной модели, La Voiture Noire должен выдержать цикл испытаний, аналогичный тому, что проходят стандартные Chiron, в том числе проверку на соответ­ствие стандартам качества.