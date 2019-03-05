Компания Bugatti показала самый дорогой новый автомобиль в мире. И он уже куплен

Уникальная модель построена на основе гиперкара Chiron, однако её карбоновый кузов создавался в стилистике знаменитой модели Type 57SC Atlantic тридцатых годов прошлого века. К этому отсылает и само название: La Voiture Noire – это один из всего лишь четырёх выпущенных Type 57SC Atlantic, принадлежавших Жану Бугатти, создателю этой модели и сыну основателя компании Этторе Бугатти.

Наиболее очевидная отсылка к классическому Atlantic в плане дизайна – в тонком «бортике», который проходит точно по центру кузова от капота, через ветровое стекло и крышу. На корме – сложная светодиодная оптика, которая простирается во всю ширину кузова.

В движение La Voiture Noire, как и Chiron, приводится восьмилитровым W16, который выдает 1500 л.с. и 1600 Н·м крутящего момента. «Выдыхает» мотор через целых шесть выхлопных труб.