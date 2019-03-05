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Компания Bugatti показала самый дорогой новый автомобиль в мире. И он уже куплен

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Андрей Шульдешов

Компания Bugatti представила в Женеве уникальный гиперкар под названием La Voiture Noire. Автомобиль создан в единственном экземпляре по заказу одного из клиентов марки.

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Уникальная модель построена на основе гиперкара Chiron, однако её карбоновый кузов создавался в стилистике знаменитой модели Type 57SC Atlantic тридцатых годов прошлого века. К этому отсылает и само название: La Voiture Noire – это один из всего лишь четырёх выпущенных Type 57SC Atlantic, принадлежавших Жану Бугатти, создателю этой модели и сыну основателя компании Этторе Бугатти.

Наиболее очевидная отсылка к классическому Atlantic в плане дизайна – в тонком «бортике», который проходит точно по центру кузова от капота, через ветровое стекло и крышу. На корме – сложная светодиодная оптика, которая простирается во всю ширину кузова.

В движение La Voiture Noire, как и Chiron, приводится восьмилитровым W16, который выдает 1500 л.с. и 1600 Н·м крутящего момента. «Выдыхает» мотор через целых шесть выхлопных труб.

  • Стоимость автомобиля составляет невероятные 11 миллионов евро без учёта налогов – в Bugatti заявляют, что это самый дорогой новый автомобиль всех времён, хотя за это звание с ним могут поспорить Rolls-Royce Sweptail и Pagani Zonda HP Barchetta, которые обошлись клиентам примерно в такую же сумму.

  • Имя заказчика уникального Bugatti не раскрывается. Однако ходят слухи, что автомобиль сделали по заказу Фердинанда Пиха, бывшего главы концерна Volkswagen.

  • Оригинальный Bugatti Type 57SC Atlantic вышел в свет тиражом всего в четыре экземпляра. На сегодняшний день эта модель – одна из самых дорогих на рынке автомобильной классики: по неофициальным данным, один из двух доживших до наших дней экземпляров несколько лет назад был продан за сумму от 30 до 40 миллионов долларов.

Очень дорогие автомобили на Авто.ру

Оправдана ли такая цена за эксклюзив?

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