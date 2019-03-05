Компания Bugatti показала самый дорогой новый автомобиль в мире. И он уже куплен
Андрей Шульдешов
Компания Bugatti представила в Женеве уникальный гиперкар под названием La Voiture Noire. Автомобиль создан в единственном экземпляре по заказу одного из клиентов марки.
Уникальная модель построена на основе гиперкара Chiron, однако её карбоновый кузов создавался в стилистике знаменитой модели Type 57SC Atlantic тридцатых годов прошлого века. К этому отсылает и само название: La Voiture Noire – это один из всего лишь четырёх выпущенных Type 57SC Atlantic, принадлежавших Жану Бугатти, создателю этой модели и сыну основателя компании Этторе Бугатти.
Наиболее очевидная отсылка к классическому Atlantic в плане дизайна – в тонком «бортике», который проходит точно по центру кузова от капота, через ветровое стекло и крышу. На корме – сложная светодиодная оптика, которая простирается во всю ширину кузова.
В движение La Voiture Noire, как и Chiron, приводится восьмилитровым W16, который выдает 1500 л.с. и 1600 Н·м крутящего момента. «Выдыхает» мотор через целых шесть выхлопных труб.
Стоимость автомобиля составляет невероятные 11 миллионов евро без учёта налогов – в Bugatti заявляют, что это самый дорогой новый автомобиль всех времён, хотя за это звание с ним могут поспорить Rolls-Royce Sweptail и Pagani Zonda HP Barchetta, которые обошлись клиентам примерно в такую же сумму.
Имя заказчика уникального Bugatti не раскрывается. Однако ходят слухи, что автомобиль сделали по заказу Фердинанда Пиха, бывшего главы концерна Volkswagen.
Оригинальный Bugatti Type 57SC Atlantic вышел в свет тиражом всего в четыре экземпляра. На сегодняшний день эта модель – одна из самых дорогих на рынке автомобильной классики: по неофициальным данным, один из двух доживших до наших дней экземпляров несколько лет назад был продан за сумму от 30 до 40 миллионов долларов.