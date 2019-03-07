Покупатель самого дорогого автомобиля в мире будет ждать 2,5 года

Компания Bugatti представила в Женеве уникальный гиперкар Bugatti La Voiture Noire, созданный в честь модели Type 57 SC Atlantic. Он построен на базе Bugatti Chiron, сделан в единственном экземпляре и стоит безумно дорого. Однако есть один нюанс.

В Женеве был представлен только дизайн-макет гиперкара. И теперь инженерам Bugatti предстоит превратить этот макет в настоящий автомобиль, заставить его исправно работать, а потом ещё и должным образом сертифицировать. Как сообщает издание The Verge, на это компании и требуется 2,5 года. Тем не менее, по словам шеф-дизайнера марки Акима Аншайдта, уникальный автомобиль был куплен первым же клиентом, которому его предложили.

По понятным причинам имя покупателя официально не разглашается, однако ходят слухи, что машину приобрёл Фердинанд Пих, бывший глава Volkswagen. Косвенно на это указывает и стоимость машины: согласно официальной информации, гиперкар стоит 11 миллионов евро без учёта налогов. А вместе с налогами клиент выложит за него почти 17 миллионов евро – то есть на налоги уйдёт около тридцати процентов стоимости. Такая высокая налоговая ставка действует в Австрии, это аналог «налога на роскошь». А Фердинанд Пих – гражданин Австрии.

Хотите более подробно рассмотреть уникальный Bugatti и понять, почему он так дорого стоит? Тогда смотрите наше видео прямиком со стенда марки на автосалоне в Женеве.