Кроссовер из Вьетнама на базе старого BMW X5 получил мотор от Корвета

Покупатель самого дорогого автомобиля в мире будет ждать 2,5 года

Новости

Андрей Шульдешов

1/4

Компания Bugatti представила в Женеве уникальный гиперкар Bugatti La Voiture Noire, созданный в честь модели Type 57 SC Atlantic. Он построен на базе Bugatti Chiron, сделан в единственном экземпляре и стоит безумно дорого. Однако есть один нюанс.

В Женеве был представлен только дизайн-макет гиперкара. И теперь инженерам Bugatti предстоит превратить этот макет в настоящий автомобиль, заставить его исправно работать, а потом ещё и должным образом сертифицировать. Как сообщает издание The Verge, на это компании и требуется 2,5 года. Тем не менее, по словам шеф-дизайнера марки Акима Аншайдта, уникальный автомобиль был куплен первым же клиентом, которому его предложили.

По понятным причинам имя покупателя официально не разглашается, однако ходят слухи, что машину приобрёл Фердинанд Пих, бывший глава Volkswagen. Косвенно на это указывает и стоимость машины: согласно официальной информации, гиперкар стоит 11 миллионов евро без учёта налогов. А вместе с налогами клиент выложит за него почти 17 миллионов евро – то есть на налоги уйдёт около тридцати процентов стоимости. Такая высокая налоговая ставка действует в Австрии, это аналог «налога на роскошь». А Фердинанд Пих – гражданин Австрии.

Хотите более подробно рассмотреть уникальный Bugatti и понять, почему он так дорого стоит? Тогда смотрите наше видео прямиком со стенда марки на автосалоне в Женеве.

Ещё больше подробностей про Bugatti La Voiture Noire https://autoru.me/FJX6h Уникальный гиперкар, созданный по спецзаказу, ошеломляет своим ценником. За что Bugatti просит столько миллионов? #женева2019 #gims2019

Как думаете, покупатель – бывший глава Volkswagen?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение