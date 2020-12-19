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Часы за 20 миллионов с копией мотора Bugatti Chiron покрыли бриллиантами

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Михаил Кондратьев

Компания Bugatti и швейцарский производитель Jacob & Co. представили четыре новые версии наручных часов Chiron Tourbillon — с механизмом в виде мотора W16 от гиперкара Chiron. Теперь они предложены с корпусами из золота и бриллиантов.

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  • Все модели будут проданы ограниченным тиражом. Например, вариант с 18-каратным золотым корпусом и тёмными титановыми деталями выйдет серией в 72 штуки. Таких же, но усыпанных бриллиантами часов выпустят только 52 экземпляра.

  • Другой новой версией стали часы с 391 белыми и чёрными бриллиантами на корпусе из белого золота. Драгоценные камни в количестве 18 штук содержатся даже на застёжке. Наконец, четвёртой новинкой стал вариант с широким использованием сапфира и сапфирового стекла — у него почти полностью прозрачный корпус.

  • Стоимость аксессуаров не названа, однако с уверенностью можно предположить, что все новые версии с драгоценными материалами окажутся дороже первых Chiron Tourbillon с корпусом из титана. Их цена превысила 20 миллионов рублей. Ставший главной особенностью механизм в виде W-образного двигателя начинает работать при нажатии на кнопку, причём вращаются даже четыре крошечные турбины.

  • Осенью текущего года марка Bugatti и немецкий производитель Buben&Zorweg представили стилизованную коллекцию часовых витрин-сейфов. Венцом коллекции стала витрина массой 215 килограммов, которая оснащена сканером отпечатков пальцев и собственными часами.

Ультрадорогие часы с крошечным W16 или настоящий W16 (продать нельзя в обоих случаях)?

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