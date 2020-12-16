Bugatti и производитель аудиосистем Tidal сделали очень дорогую домашнюю акустику

Их совместная серия Royal может быть кастомизи­рована, чего не пред­лагают конкуренты. Есть два базовых испол­нения – Monocoque и Duotone. Клиент может выбрать материалы корпуса и цвета: от респекта­бельного, но банального чёрного рояльного лака до любого броского колёра, от алюминия и кожи до угле­пластика и драго­ценных металлов. На лицевую сторону колонки высотой около полутора метров нанесён логотип Bugatti. На обратной стоит клеймо Tidal for Bugatti.

В каждый блок интегриро­ваны по четыре сабвуфера, трёх­полосные основные колонки и твиттеры с алмазными диафрагмами, которые также применя­ются на гиперкарах Bugatti. Активный динамик включает в себя мощные усили­тели. Система работает со всеми видами внешних источников, включая сервисы потоковой передачи музыки и смарт-телевизоры.

Первыми в продажу поступят лимитиро­ванные серии акустики Edition Noir и Edition Blanc в чёрном и белом цветах соответ­ственно. В каждой выпустят по 15 экзем­пляров. Цена пока не названа.