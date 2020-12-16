Безумные новогодние «сани» из мотоцикла и хэтча продают по цене Lada Vesta

Bugatti и производитель аудиосистем Tidal сделали очень дорогую домашнюю акустику

Новости

Кирилл Малышев

Французский производитель гиперкаров Bugatti и немецкая фирма по произ­водству аудио­систем Tidal создали дорогую акустику для домашнего использо­вания, передаёт Carscoops. Две компании задумали разработать «новый стандарт для домашних аудио­систем», у которых не будет конкурентов по уровню качества и эксклю­зивности.

1/7

  • Их совместная серия Royal может быть кастомизи­рована, чего не пред­лагают конкуренты. Есть два базовых испол­нения – Monocoque и Duotone. Клиент может выбрать материалы корпуса и цвета: от респекта­бельного, но банального чёрного рояльного лака до любого броского колёра, от алюминия и кожи до угле­пластика и драго­ценных металлов. На лицевую сторону колонки высотой около полутора метров нанесён логотип Bugatti. На обратной стоит клеймо Tidal for Bugatti.

  • В каждый блок интегриро­ваны по четыре сабвуфера, трёх­полосные основные колонки и твиттеры с алмазными диафрагмами, которые также применя­ются на гиперкарах Bugatti. Активный динамик включает в себя мощные усили­тели. Система работает со всеми видами внешних источников, включая сервисы потоковой передачи музыки и смарт-телевизоры.

    Первыми в продажу поступят лимитиро­ванные серии акустики Edition Noir и Edition Blanc в чёрном и белом цветах соответ­ственно. В каждой выпустят по 15 экзем­пляров. Цена пока не названа.

  • Ранее в этом месяце немецкая дизайн-студия Uedelhoven Studios пред­ставила собственное видение гоночной модели Bugatti Type 35 образца 1924 года. Машина стала ниже и длиннее, кузов изготов­лен из карбона, но общая стилистика сохранена. Пока это дизайн-макет, но, возможно, в будущем его оснастят силовым агрегатом и запустят в продажу.

Как думаете, если не на Bugatti, то хотя бы на колонку с эмблемой денег хватит?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение