Bugatti и производитель аудиосистем Tidal сделали очень дорогую домашнюю акустику
Кирилл Малышев
Французский производитель гиперкаров Bugatti и немецкая фирма по производству аудиосистем Tidal создали дорогую акустику для домашнего использования, передаёт Carscoops. Две компании задумали разработать «новый стандарт для домашних аудиосистем», у которых не будет конкурентов по уровню качества и эксклюзивности.
Их совместная серия Royal может быть кастомизирована, чего не предлагают конкуренты. Есть два базовых исполнения – Monocoque и Duotone. Клиент может выбрать материалы корпуса и цвета: от респектабельного, но банального чёрного рояльного лака до любого броского колёра, от алюминия и кожи до углепластика и драгоценных металлов. На лицевую сторону колонки высотой около полутора метров нанесён логотип Bugatti. На обратной стоит клеймо Tidal for Bugatti.
В каждый блок интегрированы по четыре сабвуфера, трёхполосные основные колонки и твиттеры с алмазными диафрагмами, которые также применяются на гиперкарах Bugatti. Активный динамик включает в себя мощные усилители. Система работает со всеми видами внешних источников, включая сервисы потоковой передачи музыки и смарт-телевизоры.
Первыми в продажу поступят лимитированные серии акустики Edition Noir и Edition Blanc в чёрном и белом цветах соответственно. В каждой выпустят по 15 экземпляров. Цена пока не названа.
Ранее в этом месяце немецкая дизайн-студия Uedelhoven Studios представила собственное видение гоночной модели Bugatti Type 35 образца 1924 года. Машина стала ниже и длиннее, кузов изготовлен из карбона, но общая стилистика сохранена. Пока это дизайн-макет, но, возможно, в будущем его оснастят силовым агрегатом и запустят в продажу.