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Volkswagen может решить судьбу Bugatti в ближайшие месяцы

Новости

Дмитрий Елизаров

Окончательное решение по поводу компании Bugatti ещё не принято, руко­водство концерна определит судьбу фирмы в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова главы Porsche и члена правления VW AG Оливера Блуме. Хорватская фирма Rimac снова названа в качестве возможного покупателя.

  • Сейчас ведутся интенсивные дискуссии по поводу дальнейшей участи компании Bugatti, заявил Оливер Блуме. Он назвал бренды Bugatti и Rimac «техно­логически хорошо подходящими друг другу» и отметил, что это обстоятель­ство может сыграть свою роль. Тем не менее, по словам Блуме, в руководстве VW AG всё ещё рассматри­вают различные сценарии развития событий. Решение должно быть принято до конца первой половины нынешнего года.

  • Первые сведения о возможной продаже концерном компании Bugatti сторонним владельцам появились осенью 2020-го. Тогда сообщалось, что ради экономии средств и необходимости развития электри­ческого направления Volkswagen передаст фирму под контроль компании-произво­дителя электро­гиперкаров Rimac в обмен на увеличение доли Porsche в самой Rimac. Сейчас немецкой фирме принадлежит 15,5% акций хорватского произво­дителя.

  • Сообщалось также, что новая стратегия концерна предусматривает радикальное избавление его портфеля брендов от марок, специали­зирующихся на мало­тиражных моделях. В числе кандидатов на продажу называли, к примеру, Lamborghini и Ducati. Однако позже концерн объявил, что эти фирмы останутся в его составе, однако некоторые стратеги­ческие перестановки всё же произойдут. К примеру, с 1 марта нынешнего года компания Bentley должна попасть под контроль Audi.

Как считаете, Bugatti будет лучше с VW или с Rimac?

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