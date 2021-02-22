Volkswagen может решить судьбу Bugatti в ближайшие месяцы
Дмитрий Елизаров
Окончательное решение по поводу компании Bugatti ещё не принято, руководство концерна определит судьбу фирмы в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова главы Porsche и члена правления VW AG Оливера Блуме. Хорватская фирма Rimac снова названа в качестве возможного покупателя.
Сейчас ведутся интенсивные дискуссии по поводу дальнейшей участи компании Bugatti, заявил Оливер Блуме. Он назвал бренды Bugatti и Rimac «технологически хорошо подходящими друг другу» и отметил, что это обстоятельство может сыграть свою роль. Тем не менее, по словам Блуме, в руководстве VW AG всё ещё рассматривают различные сценарии развития событий. Решение должно быть принято до конца первой половины нынешнего года.
Первые сведения о возможной продаже концерном компании Bugatti сторонним владельцам появились осенью
2020-го.Тогда сообщалось, что ради экономии средств и необходимости развития электрического направления Volkswagen передаст фирму под контроль компании-производителя электрогиперкаров Rimac в обмен на увеличение доли Porsche в самой Rimac. Сейчас немецкой фирме принадлежит 15,5% акций хорватского производителя.
Сообщалось также, что новая стратегия концерна предусматривает радикальное избавление его портфеля брендов от марок, специализирующихся на малотиражных моделях. В числе кандидатов на продажу называли, к примеру, Lamborghini и Ducati. Однако позже концерн объявил, что эти фирмы останутся в его составе, однако некоторые стратегические перестановки всё же произойдут. К примеру, с 1 марта нынешнего года компания Bentley должна попасть под контроль Audi.