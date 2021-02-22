Volkswagen может решить судьбу Bugatti в ближайшие месяцы

Окончательное решение по поводу компании Bugatti ещё не принято, руко­водство концерна определит судьбу фирмы в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова главы Porsche и члена правления VW AG Оливера Блуме. Хорватская фирма Rimac снова названа в качестве возможного покупателя.

Сейчас ведутся интенсивные дискуссии по поводу дальнейшей участи компании Bugatti, заявил Оливер Блуме. Он назвал бренды Bugatti и Rimac «техно­логически хорошо подходящими друг другу» и отметил, что это обстоятель­ство может сыграть свою роль. Тем не менее, по словам Блуме, в руководстве VW AG всё ещё рассматри­вают различные сценарии развития событий. Решение должно быть принято до конца первой половины нынешнего года.

Первые сведения о возможной продаже концерном компании Bugatti сторонним владельцам появились осенью 2020-го. Тогда сообщалось, что ради экономии средств и необходимости развития электри­ческого направления Volkswagen передаст фирму под контроль компании-произво­дителя электро­гиперкаров Rimac в обмен на увеличение доли Porsche в самой Rimac. Сейчас немецкой фирме принадлежит 15,5% акций хорватского произво­дителя.