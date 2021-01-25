Создатель рекордных Bugatti уходит из компании, чтобы проектировать маленькие VW

Стефан Эллротт приложил руку к таким новинкам Bugatti, как гиперкар Divo и купе Centodieci, которое на момент выхода считалось самым мощным Bugatti в истории. Кроме того, при его участии создан Chiron Super Sport 300+ — серийная версия рекордного прототипа, который смог разогнаться до 490,484 км/ч.

Эллротт работает в структурах концерна Volkswagen Group с 1996 года. Частью команды Bugatti он стал в 2016-м, а уже через год занял позицию главы подразде­ления технических разработок. Пока Эллротту не найдут замену, его обязан­ности будет исполнять Грегор Грис, руководящий созданием силовых агрегатов Bugatti.

Своих стратегических планов касательно компактных Volkswagen будущий технический директор этого направ­ления пока не озвучил.