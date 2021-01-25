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Создатель рекордных Bugatti уходит из компании, чтобы проектировать маленькие VW

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Дмитрий Елизаров

Глава департамента технических разработок компании Bugatti Стефан Эллротт в феврале сменит работу. Как сообщает Carscoops, инженер, принимавший прямое участие в создании новейших гиперкаров, возглавит направ­ление компактных моделей бренда Volkswagen.

Гиперкар Bugatti Bolide
Стефан Эллротт
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Гиперкар Bugatti Bolide

  • Стефан Эллротт приложил руку к таким новинкам Bugatti, как гиперкар Divo и купе Centodieci, которое на момент выхода считалось самым мощным Bugatti в истории. Кроме того, при его участии создан Chiron Super Sport 300+ — серийная версия рекордного прототипа, который смог разогнаться до 490,484 км/ч.

  • Эллротт работает в структурах концерна Volkswagen Group с 1996 года. Частью команды Bugatti он стал в 2016-м, а уже через год занял позицию главы подразде­ления технических разработок. Пока Эллротту не найдут замену, его обязан­ности будет исполнять Грегор Грис, руководящий созданием силовых агрегатов Bugatti.

  • Своих стратегических планов касательно компактных Volkswagen будущий технический директор этого направ­ления пока не озвучил.

  • Самым быстрым Bugatti сейчас считается представ­ленный в октябре гиперкар Bolide, оснащённый 1850-сильной версией фирменного W16. Машина весом 1240 кило­граммов способна ускориться до 100 км/ч за 2,17 секунды, а её расчётная максимальная скорость составляет 500 км/ч. При этом на гиперкаре впервые было применено трансформи­руемое покрытие, улучшающее аэро­динамические показатели.

Как считаете, что станет с маленькими Volkswagen?

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