Создатель рекордных Bugatti уходит из компании, чтобы проектировать маленькие VW
Дмитрий Елизаров
Глава департамента технических разработок компании Bugatti Стефан Эллротт в феврале сменит работу. Как сообщает Carscoops, инженер, принимавший прямое участие в создании новейших гиперкаров, возглавит направление компактных моделей бренда Volkswagen.
Стефан Эллротт приложил руку к таким новинкам Bugatti, как гиперкар Divo и купе Centodieci, которое на момент выхода считалось самым мощным Bugatti в истории. Кроме того, при его участии создан Chiron Super Sport 300+ — серийная версия рекордного прототипа, который смог разогнаться до 490,484
км/ч.
Эллротт работает в структурах концерна Volkswagen Group с 1996 года. Частью команды Bugatti он стал в
2016-м,а уже через год занял позицию главы подразделения технических разработок. Пока Эллротту не найдут замену, его обязанности будет исполнять Грегор Грис, руководящий созданием силовых агрегатов Bugatti.
Своих стратегических планов касательно компактных Volkswagen будущий технический директор этого направления пока не озвучил.
Самым быстрым Bugatti сейчас считается представленный в октябре гиперкар Bolide, оснащённый 1850-сильной версией фирменного W16. Машина весом 1240 килограммов способна ускориться до
100 км/чза 2,17 секунды, а её расчётная максимальная скорость составляет 500 км/ч.При этом на гиперкаре впервые было применено трансформируемое покрытие, улучшающее аэродинамические показатели.