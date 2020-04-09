В наручные часы за 20 миллионов установили крошечный мотор W16 от Bugatti Chiron

Корпус турбийона выполнен из титана, а механизм, собранный вручную из 578 деталей, защищён сапфиро­вым стеклом. Стоимость часов составляет 280 тысяч долларов (20,6 миллионов рублей) — в 10 раз дешевле, чем 1500-сильный Bugatti Chiron, цена которого около 3 миллионов долларов (220,8 миллиона рублей).