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В наручные часы за 20 миллионов установили крошечный мотор W16 от Bugatti Chiron

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Николай Андреев

Швейцарский производитель Jacob & Co. представил наручные часы Bugatti Chiron Tourbillon. Их механизм выполнен в виде W-образ­ного 16-цилиндрового двигателя гиперкара Chiron, установ­ленного на амортизи­рующие пружины. При нажатии на кнопку на корпусе копия мотора начинает работать. Вращаются даже четыре турбины, смонтированные по бокам.

Корпус турбийона выполнен из титана, а механизм, собранный вручную из 578 деталей, защищён сапфиро­вым стеклом. Стоимость часов составляет 280 тысяч долларов (20,6 миллионов рублей) — в 10 раз дешевле, чем 1500-сильный Bugatti Chiron, цена которого около 3 миллионов долларов (220,8 миллиона рублей).

Что круче?

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