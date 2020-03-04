Bugatti Chiron научили ездить по треку

У Bugatti Chiron Pur Sport новый бампер с увеличенными воздухоза­борниками и мощным сплиттером, вентиляционные отверстия в передних крыльях (для улучшения аэродинамики) и фиксиро­ванное антикрыло шириной 1,9 метра. Специально для новинки были разработаны облегчённые колёсные диски (20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади) и трековые шины Michelin Sport Cup 2R.

В передней подвеске пружины стали жёстче на 65 процентов, а сзади — на 33 процента, а адаптивное шасси пере­настроено под новый режим работы управляющей электроники Sport+. Благодаря облегчённым колёсам и выпускной системе, частично напечатанной из титана на 3D-принтере, новинка получилась на 19 кило­граммов легче, чем обычный Chiron. При этом она всё равно весит внушительные 1977 килограммов.