Bugatti Chiron научили ездить по треку
Николай Андреев
Компания Bugatti показала очередную спецверсию гиперкара Chiron. Модификация Pur Sport создана для заездов по гоночным трекам. Она отличается сниженной массой и доработанной управляемостью.
У Bugatti Chiron Pur Sport новый бампер с увеличенными воздухозаборниками и мощным сплиттером, вентиляционные отверстия в передних крыльях (для улучшения аэродинамики) и фиксированное антикрыло шириной 1,9 метра. Специально для новинки были разработаны облегчённые колёсные диски (20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади) и трековые шины Michelin Sport Cup 2R.
В передней подвеске пружины стали жёстче на 65 процентов, а сзади — на 33 процента, а адаптивное шасси перенастроено под новый режим работы управляющей электроники Sport+. Благодаря облегчённым колёсам и выпускной системе, частично напечатанной из титана на
3D-принтере,новинка получилась на 19 килограммов легче, чем обычный Chiron. При этом она всё равно весит внушительные 1977 килограммов.
Восьмилитровый W16 с четырьмя турбинами выдаёт 1500 л.с. (1600 Н·м), но «красную зону» отодвинули на 200 оборотов — до отметки 6900 оборотов в минуту, а эластичность двигателя, благодаря новой программе управления, улучшилась на 40 процентов. Семиступенчатый «робот» тоже был модернизирован «на 80 процентов» — у него, в частности, сблизились передаточные числа. Максимальная скорость Bugatti Chiron Pur Sport из-за более эффективного прижима ниже, чем у обычного купе:
350 км/чпротив 420 км/ч.
Всего построят 16 экземпляров Bugatti Chiron Pur Sport стоимостью от 3,2 миллиона евро (236 миллионов рублей) за каждый. Производство новой версии начнётся во второй половине 2020 года.