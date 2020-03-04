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Bugatti Chiron научили ездить по треку

Новости

Николай Андреев

Компания Bugatti показала очередную спецверсию гиперкара Chiron. Модифи­кация Pur Sport создана для заездов по гоночным трекам. Она отличается сниженной массой и доработанной управляемостью.

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  • У Bugatti Chiron Pur Sport новый бампер с увеличенными воздухоза­борниками и мощным сплиттером, вентиляционные отверстия в передних крыльях (для улучшения аэродинамики) и фиксиро­ванное антикрыло шириной 1,9 метра. Специально для новинки были разработаны облегчённые колёсные диски (20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади) и трековые шины Michelin Sport Cup 2R.

  • В передней подвеске пружины стали жёстче на 65 процентов, а сзади — на 33 процента, а адаптивное шасси пере­настроено под новый режим работы управляющей электроники Sport+. Благодаря облегчённым колёсам и выпускной системе, частично напечатанной из титана на 3D-принтере, новинка получилась на 19 кило­граммов легче, чем обычный Chiron. При этом она всё равно весит внушительные 1977 килограммов.

  • Восьмилитровый W16 с четырьмя турбинами выдаёт 1500 л.с. (1600 Н·м), но «красную зону» отодвинули на 200 оборотов — до отметки 6900 оборотов в минуту, а эластичность двигателя, благодаря новой программе управления, улучшилась на 40 процентов. Семиступен­чатый «робот» тоже был модернизи­рован «на 80 процентов» — у него, в частности, сблизились передаточные числа. Максимальная скорость Bugatti Chiron Pur Sport из-за более эффективного прижима ниже, чем у обычного купе: 350 км/ч против 420 км/ч.

Всего построят 16 экземпляров Bugatti Chiron Pur Sport стоимостью от 3,2 миллиона евро (236 миллионов рублей) за каждый. Производство новой версии начнётся во второй половине 2020 года.

Верите, что владельцы Bugatti Chiron Pur Sport будут ездить на гоночные треки?

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