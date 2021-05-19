Bugatti завершит тесты прототипа Chiron 4-005 после 80 тысяч километров пробега

Серийный Chiron дебютировал ещё в 2016 году, однако испытания прототипов с началом производ­ства гиперкара не прекратились. На этом экзем­пляре обкаты­вались новые программные решения, управляв­шие работой самых разных систем гиперкара — от мультимедиа до транс­миссии и подвески. Обновле­ние софта Bugatti практикует в течение всего жизненного цикла модели.

Bugatti Chiron 4-005 оказался первым Широном, который завезли на территорию Соединённых Штатов. Кроме того, его использовали для тестов на европейском треке Нардо, испытывали холодом в Скандинавии и жарой — в Южной Африке. Всего за время работы на благо модельной линейки Bugatti прототип проехал более 80 тысяч километров.

Какая именно судьба ждёт Chiron 4-005, не уточняется. Возможно, его задействуют как экспонат музея либо продадут коллекци­онерам без права эксплуатации на дорогах общего пользования.