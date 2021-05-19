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Bugatti завершит тесты прототипа Chiron 4-005 после 80 тысяч километров пробега

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Дмитрий Елизаров

Компания Bugatti объявила о выводе из эксплуатации прототипа гиперкара Chiron, который построили восемь лет назад. Как уточняет Motor1, на тестовом экземпляре с обозначе­нием Chiron 4-005 тестировали главным образом программное обеспе­чение, но за прошедшее время он успел объехать чуть ли не весь мир.

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  • Серийный Chiron дебютировал ещё в 2016 году, однако испытания прототипов с началом производ­ства гиперкара не прекратились. На этом экзем­пляре обкаты­вались новые программные решения, управляв­шие работой самых разных систем гиперкара — от мультимедиа до транс­миссии и подвески. Обновле­ние софта Bugatti практикует в течение всего жизненного цикла модели.

  • Bugatti Chiron 4-005 оказался первым Широном, который завезли на территорию Соединённых Штатов. Кроме того, его использовали для тестов на европейском треке Нардо, испытывали холодом в Скандинавии и жарой — в Южной Африке. Всего за время работы на благо модельной линейки Bugatti прототип проехал более 80 тысяч километров.

  • Какая именно судьба ждёт Chiron 4-005, не уточняется. Возможно, его задействуют как экспонат музея либо продадут коллекци­онерам без права эксплуатации на дорогах общего пользования.

  • В феврале прошлого года компания Bugatti рассекретила рендеры проектов, которые вообще никогда не были претворены в жизнь. Среди них имеется, к примеру, купе GT Rembrandt, у которого восьми­литровый W16 от Chiron расположен спереди, а не посредине.

Что нужно сделать с прототипом, как считаете?

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