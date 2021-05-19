Bugatti завершит тесты прототипа Chiron 4-005 после 80 тысяч километров пробега
Дмитрий Елизаров
Компания Bugatti объявила о выводе из эксплуатации прототипа гиперкара Chiron, который построили восемь лет назад. Как уточняет Motor1, на тестовом экземпляре с обозначением Chiron
Серийный Chiron дебютировал ещё в 2016 году, однако испытания прототипов с началом производства гиперкара не прекратились. На этом экземпляре обкатывались новые программные решения, управлявшие работой самых разных систем гиперкара — от мультимедиа до трансмиссии и подвески. Обновление софта Bugatti практикует в течение всего жизненного цикла модели.
Bugatti Chiron 4-005 оказался первым Широном, который завезли на территорию Соединённых Штатов. Кроме того, его использовали для тестов на европейском треке Нардо, испытывали холодом в Скандинавии и жарой — в Южной Африке. Всего за время работы на благо модельной линейки Bugatti прототип проехал более 80 тысяч километров.
Какая именно судьба ждёт Chiron 4-005, не уточняется. Возможно, его задействуют как экспонат музея либо продадут коллекционерам без права эксплуатации на дорогах общего пользования.
В феврале прошлого года компания Bugatti рассекретила рендеры проектов, которые вообще никогда не были претворены в жизнь. Среди них имеется, к примеру, купе GT Rembrandt, у которого восьмилитровый W16 от Chiron расположен спереди, а не посредине.