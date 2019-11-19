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Bugatti хочет построить практичный и дешёвый электромобиль

Новости

Николай Андреев

Компания Bugatti намерена расширить модельный ряд, который сейчас состоит из 1500-сильного гиперкара Chiron и множества версий, созданных на его базе. По данным издания Bloomberg, полностью новой моделью станет вместительный и доступный, конечно же, по меркам марки, электрокар.

Единственная четырёхместная модель Bugatti нынешнего столетия – концепт 16C Galibier 2009 года
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Единственная четырёхместная модель Bugatti нынешнего столетия – концепт 16C Galibier 2009 года

  • Ещё одной новой моделью Bugatti может стать четырёхместный автомобиль с полностью электрической силовой установкой. Это будет либо седан, выполненный в стиле «гран туризмо», либо кроссовер. Стоимость новинки планируется в диапазоне от 500 тысяч до одного миллиона евро. Для сравнения: цены на гиперкар Chiron стартуют с отметки в 2,4 миллиона евро.

  • Глава Bugatti Стефан Винкельман рассказал, что о сроках появления таинственного электромобиля пока говорить рано. В настоящее время руководство бренда ведёт переговоры о выделении средств на разработку с концерном Volkswagen, которому принадлежит Bugatti.

  • Если всё пойдёт по плану, то электромобиль Bugatti станет самой массовой моделью марки: компания собирается выпускать их более 600 штук в год. К слову, тиражи как Chiron, так и его предшественника под названием Veyron были ограничены 500 экземплярами на весь жизненный цикл гиперкаров.

На месте боссов Volkswagen согласились бы финансировать новый проект Bugatti?

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