Bugatti хочет построить практичный и дешёвый электромобиль

Ещё одной новой моделью Bugatti может стать четырёхместный автомобиль с полностью электрической силовой установкой. Это будет либо седан, выполненный в стиле «гран туризмо», либо кроссовер. Стоимость новинки планируется в диапазоне от 500 тысяч до одного миллиона евро. Для сравнения: цены на гиперкар Chiron стартуют с отметки в 2,4 миллиона евро.

Глава Bugatti Стефан Винкельман рассказал, что о сроках появления таинственного электромобиля пока говорить рано. В настоящее время руководство бренда ведёт переговоры о выделении средств на разработку с концерном Volkswagen, которому принадлежит Bugatti.