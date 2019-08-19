Купе Bugatti Centodieci стало самым мощным в истории марки
Николай Андреев
Компания Bugatti в честь своего 110-летия создала купе Centodieci (по-итальянски «сто десять»). Новинка построена на базе Chiron, но отличается бо́льшей мощностью и другой внешностью, в стиле модели EB110
Bugatti Centodieci стилизован под EB110 с помощью узнаваемых воздухозаборников в переднем бампере и круглых отверстий для охлаждения на задних стойках. Также новинка получила очень узкую светодиодную оптику и уменьшенные зеркала заднего вида. Благодаря большому количеству новых углепластиковых деталей, включая механизм дворников и стабилизаторы поперечной устойчивости, Centodieci легче Широна на 20 килограммов.
Восьмилитровый W16 с четырьмя турбинами для новинки форсирован с 1500 до 1600 л.с. при неизменном максимальном крутящем моменте в 1600 Н·м. Это позволило сократить время разгона до «сотни» по сравнению с Chiron на 0,1 секунды (до 2,4 секунды). С нуля до
200 км/чCentodieci ускоряется за 6,1 секунды (на 0,4 быстрее, чем Широн), а до 300 км/ч— за 13,1 секунды (на 0,5 быстрее). При этом максимальная скорость теперь ограничена на отметке в 380 км/чвместо 420 км/ч.
Тираж Bugatti Centodieci – только десять экземпляров. Стоимость каждого начинается с восьми миллионов евро (592,2 миллиона рублей) без учёта налогов и все купе уже распроданы, а выпуск тиража займёт два года. Новинка оказалась на три миллиона евро дешевле уникального Bugatti La Voiture Noire.