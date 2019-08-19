Купе Bugatti Centodieci стало самым мощным в истории марки

Bugatti Centodieci стилизован под EB110 с помощью узнаваемых воздухо­заборников в переднем бампере и круглых отверстий для охлаж­дения на задних стойках. Также новинка получила очень узкую свето­диодную оптику и уменьшен­ные зеркала заднего вида. Благодаря большому коли­честву новых угле­пластиковых деталей, включая механизм дворников и стабили­заторы попе­речной устойчи­вости, Centodieci легче Широна на 20 кило­граммов.

Восьмилитровый W16 с четырьмя турбинами для новинки форси­рован с 1500 до 1600 л.с. при неизмен­ном макси­мальном крутящем моменте в 1600 Н·м. Это позволило сократить время разгона до «сотни» по сравнению с Chiron на 0,1 секунды (до 2,4 секунды). С нуля до 200 км/ч Centodieci ускоряется за 6,1 секунды (на 0,4 быстрее, чем Широн), а до 300 км/ч — за 13,1 секунды (на 0,5 быстрее). При этом максимальная скорость теперь ограничена на отметке в 380 км/ч вместо 420 км/ч.