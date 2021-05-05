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Bugatti показала бильярдный стол за 22 миллиона: он самовыравнивается

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Дмитрий Елизаров

Компания Bugatti вместе c партнёрами из фирмы IXO нашла новое применение карбону. В коллекции Bugatti Lifestyle появился стол для игры в бильярд по цене 250 тысяч евро (22,4 миллиона рублей) — такая цена объясняется высокими техно­логиями, применён­ными в его конструкции. Играть в бильярд на этом столе можно даже в открытом море.

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  • Построен стол на раме из алюминия и титана, отделан цветным карбоном и во множестве украшен логотипами французской компании. За отдельные деньги стол оснастят гироскопами, которые обеспечат игровой поверх­ности способ­ность само­стоятельно поддер­живать строго горизонталь­ное положение. Утверждается, что это позволит играть даже на борту яхты, несмотря на качку: положение стола корректи­руется каждые 5 миллисекунд.

  • Дополнительно стол можно укомплектовать настенной подставкой для киев (также из карбона) с 13-дюймовым сенсорным дисплеем для учёта резуль­татов, потолочным диодным светиль­ником и чемоданом для игрового снаряжения.

  • Всего Bugatti и IXO планируют выпустить только 30 таких наборов, приём заказов начнётся в июне.

  • Некоторое время назад Bugatti представила карбоновую бутылку для шампанского, выпущенную по случаю достижения гиперкаром Chiron Super Sport 300+ скорости в 490 км/ч. Стоит такая бутылка 270 евро.

Играете в бильярд?

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