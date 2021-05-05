Bugatti показала бильярдный стол за 22 миллиона: он самовыравнивается

Построен стол на раме из алюминия и титана, отделан цветным карбоном и во множестве украшен логотипами французской компании. За отдельные деньги стол оснастят гироскопами, которые обеспечат игровой поверх­ности способ­ность само­стоятельно поддер­живать строго горизонталь­ное положение. Утверждается, что это позволит играть даже на борту яхты, несмотря на качку: положение стола корректи­руется каждые 5 миллисекунд.

Дополнительно стол можно укомплектовать настенной подставкой для киев (также из карбона) с 13-дюймовым сенсорным дисплеем для учёта резуль­татов, потолочным диодным светиль­ником и чемоданом для игрового снаряжения.

Всего Bugatti и IXO планируют выпустить только 30 таких наборов, приём заказов начнётся в июне.