Bugatti показала бильярдный стол за 22 миллиона: он самовыравнивается
Дмитрий Елизаров
Компания Bugatti вместе c партнёрами из фирмы IXO нашла новое применение карбону. В коллекции Bugatti Lifestyle появился стол для игры в бильярд по цене 250 тысяч евро (22,4 миллиона рублей) — такая цена объясняется высокими технологиями, применёнными в его конструкции. Играть в бильярд на этом столе можно даже в открытом море.
Построен стол на раме из алюминия и титана, отделан цветным карбоном и во множестве украшен логотипами французской компании. За отдельные деньги стол оснастят гироскопами, которые обеспечат игровой поверхности способность самостоятельно поддерживать строго горизонтальное положение. Утверждается, что это позволит играть даже на борту яхты, несмотря на качку: положение стола корректируется каждые 5 миллисекунд.
Дополнительно стол можно укомплектовать настенной подставкой для киев (также из карбона) с 13-дюймовым сенсорным дисплеем для учёта результатов, потолочным диодным светильником и чемоданом для игрового снаряжения.
Всего Bugatti и IXO планируют выпустить только 30 таких наборов, приём заказов начнётся в июне.
Некоторое время назад Bugatti представила карбоновую бутылку для шампанского, выпущенную по случаю достижения гиперкаром Chiron Super Sport 300+ скорости в
490 км/ч.Стоит такая бутылка 270 евро.