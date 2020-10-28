Bugatti рассекретила 1850-сильный Bolide — самый быстрый и лёгкий гиперкар в истории

Bolide весит примерно как Hyundai Solaris — всего 1240 кило­граммов, а соотношение массы к мощности состав­ляет всего 0,67 килограмма на лошадиную силу.

Восьмилитровый W16 при подготовке к Bolide основа­тельно перера­ботан: мотор получил облегчённые системы впуска и выпуска, новые турбо­компрес­соры. Развивает двигатель 1850 л.с. (1361 кВт) и 1850 Нм крутящего момента. Утверждается, что силовой агрегат получился значительно легче, чем применяемый на Chiron.

Благодаря сверхмощному мотору максимальная скорость новинки по расчётам разра­ботчиков достигает 500 км/ч — это делает Bolide быстрее рекордного Chiron Super Sport 300+, хоть и не дотягивает до недавнего показателя SSC Tuatara.

Однако главное достоинство Bolide по замыслу создателей в другом: он может оказаться самым быстрым гиперкаром планеты на самых знаменитых гоночных треках. Расчётное время преодо­ления культового Нюрбург­ринга у новинки — 5 минут и 23,1 секунды, тогда как официальный нынешний рекорд, принад­лежащий Porsche 919 Evo, лишь на 4 секунды меньше. А на трассе Ле-Мана Bolide в состоянии опередить нынешнего рекордсмена Toyota TS050 сразу на 8 секунд. При этом о самих рекордных заездах пока не сообщается.

На набор первых 100 км/ч новинка по расчётам инженеров потратит 2,17 секунды, до 200 км/ч разгонится за 4,36 секунды, 300 км/ч наберёт за 7,37 секунды, а ускорение до максимальных 500 км/ч с последующим торможением займёт у Bugatti Bolide всего 33,62 секунды.

Высота Bolide составляет 993 мм при колёсной базе в 2743 мм. Прочие харак­теристики пока не сообщаются, но Bolide уже оказался заметно ниже стандартного Chiron, а колёсная база у него на 50 мм длиннее.

