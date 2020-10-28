Bugatti рассекретила 1850-сильный Bolide — самый быстрый и лёгкий гиперкар в истории
Дмитрий Елизаров
Компания Bugatti представила экспериментальный прототип гиперкара под названием Bolide. Построенный на базе углепластикового монокока гиперкар с модифицированной версией восьмилитрового W16 мощностью 1850 л.с. способен ускориться до 100 км/ч за 2,17 секунды и разогнаться до 500 км/ч.
Bolide весит примерно как Hyundai Solaris — всего 1240 килограммов, а соотношение массы к мощности составляет всего 0,67 килограмма на лошадиную силу.
Восьмилитровый W16 при подготовке к Bolide основательно переработан: мотор получил облегчённые системы впуска и выпуска, новые турбокомпрессоры. Развивает двигатель 1850 л.с. (1361 кВт) и 1850 Нм крутящего момента. Утверждается, что силовой агрегат получился значительно легче, чем применяемый на Chiron.
Благодаря сверхмощному мотору максимальная скорость новинки по расчётам разработчиков достигает
500 км/ч— это делает Bolide быстрее рекордного Chiron Super Sport 300+, хоть и не дотягивает до недавнего показателя SSC Tuatara.
Однако главное достоинство Bolide по замыслу создателей в другом: он может оказаться самым быстрым гиперкаром планеты на самых знаменитых гоночных треках. Расчётное время преодоления культового Нюрбургринга у новинки — 5 минут и 23,1 секунды, тогда как официальный нынешний рекорд, принадлежащий Porsche 919 Evo, лишь на 4 секунды меньше. А на трассе Ле-Мана Bolide в состоянии опередить нынешнего рекордсмена Toyota TS050 сразу на 8 секунд. При этом о самих рекордных заездах пока не сообщается.
На набор первых 100 км/ч новинка по расчётам инженеров потратит 2,17 секунды, до
200 км/чразгонится за 4,36 секунды, 300 км/чнаберёт за 7,37 секунды, а ускорение до максимальных 500 км/чс последующим торможением займёт у Bugatti Bolide всего 33,62 секунды.
Высота Bolide составляет 993 мм при колёсной базе в 2743 мм. Прочие характеристики пока не сообщаются, но Bolide уже оказался заметно ниже стандартного Chiron, а колёсная база у него на 50 мм длиннее.
Аэродинамическое оперение гиперкара создано с опорой на формульные технологии: к примеру, антикрыло на скорости
320 км/чгенерирует более 1800 килограммов прижимной силы. Воздухозаборник на крыше способен трансформироваться в зависимости от скорости. Утверждается, что подобное решение применено впервые в мире и оказалось результативным: оно снижает коэффициент сопротивления на 10%, а подъёмную силу — сразу на 17%.
Минималистичный интерьер оснащён двумя карбоновыми «ковшами», которые разделяет массивный углепластиковый тоннель, рулём-штурвалом с множеством кнопок, компактной цифровой панелью и «наплывом» центральной консоли с кнопочным управлением трансмиссией. В салоне с удобством могут разместиться люди ростом до 2 метров, при этом педальный узел сделан регулируемым.
В конструкции гиперкара применены особое углеродное волокно по образцу используемого в космической промышленности, сверхпрочные стали, титан и поликарбонат. Все колёсные диски выполнены из магниевого сплава: передние весят, несмотря на размер, 7,4 килограмма, задние — на килограмм тяжелее. При этом разработан Bolide с учётом требований FIA: его оснащение предусматривает, например, систему пожаротушения.
Как именно компания намерена поступить с Bolide в дальнейшем, пока неизвестно. Издание Cnet предполагает, что на его базе Bugatti построит трековый болид для выступления в новых классах гонок на выносливость. Кроме того, Bolide может оказаться своего рода прощанием с фирменным W16, а дальнейшие модели компания якобы планирует оснащать принципиально иными двигателями.