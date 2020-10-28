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Bugatti рассекретила 1850-сильный Bolide — самый быстрый и лёгкий гиперкар в истории

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Дмитрий Елизаров

Компания Bugatti представила экспериментальный прототип гиперкара под названием Bolide. Построенный на базе углепластикового монокока гиперкар с модифицированной версией восьмилитрового W16 мощностью 1850 л.с. способен ускориться до 100 км/ч за 2,17 секунды и разогнаться до 500 км/ч.

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  • Bolide весит примерно как Hyundai Solaris — всего 1240 кило­граммов, а соотношение массы к мощности состав­ляет всего 0,67 килограмма на лошадиную силу.

  • Восьмилитровый W16 при подготовке к Bolide основа­тельно перера­ботан: мотор получил облегчённые системы впуска и выпуска, новые турбо­компрес­соры. Развивает двигатель 1850 л.с. (1361 кВт) и 1850 Нм крутящего момента. Утверждается, что силовой агрегат получился значительно легче, чем применяемый на Chiron.

  • Благодаря сверхмощному мотору максимальная скорость новинки по расчётам разра­ботчиков достигает 500 км/ч — это делает Bolide быстрее рекордного Chiron Super Sport 300+, хоть и не дотягивает до недавнего показателя SSC Tuatara.

  • Однако главное достоинство Bolide по замыслу создателей в другом: он может оказаться самым быстрым гиперкаром планеты на самых знаменитых гоночных треках. Расчётное время преодо­ления культового Нюрбург­ринга у новинки — 5 минут и 23,1 секунды, тогда как официальный нынешний рекорд, принад­лежащий Porsche 919 Evo, лишь на 4 секунды меньше. А на трассе Ле-Мана Bolide в состоянии опередить нынешнего рекордсмена Toyota TS050 сразу на 8 секунд. При этом о самих рекордных заездах пока не сообщается.

  • На набор первых 100 км/ч новинка по расчётам инженеров потратит 2,17 секунды, до 200 км/ч разгонится за 4,36 секунды, 300 км/ч наберёт за 7,37 секунды, а ускорение до максимальных 500 км/ч с последующим торможением займёт у Bugatti Bolide всего 33,62 секунды.

  • Высота Bolide составляет 993 мм при колёсной базе в 2743 мм. Прочие харак­теристики пока не сообщаются, но Bolide уже оказался заметно ниже стандартного Chiron, а колёсная база у него на 50 мм длиннее.

  • Аэродинамическое оперение гиперкара создано с опорой на формульные технологии: к примеру, антикрыло на скорости 320 км/ч генерирует более 1800 кило­граммов прижимной силы. Воздухо­заборник на крыше способен трансформи­роваться в зависи­мости от скорости. Утверж­дается, что подобное решение применено впервые в мире и оказалось резуль­тативным: оно снижает коэффи­циент сопротив­ления на 10%, а подъёмную силу — сразу на 17%.

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  • Минималистичный интерьер оснащён двумя карбоно­выми «ковшами», которые разделяет массивный угле­пластико­вый тоннель, рулём-штурвалом с множе­ством кнопок, компактной цифровой панелью и «наплывом» центральной консоли с кнопочным управле­нием трансмиссией. В салоне с удобством могут разме­ститься люди ростом до 2 метров, при этом педальный узел сделан регулируемым.

  • В конструкции гиперкара применены особое углеродное волокно по образцу использу­емого в космической промышлен­ности, сверх­прочные стали, титан и поли­карбонат. Все колёсные диски выпол­нены из магни­евого сплава: передние весят, несмотря на размер, 7,4 кило­грамма, задние — на килограмм тяжелее. При этом разра­ботан Bolide с учётом требований FIA: его оснащение преду­сматри­вает, например, систему пожаротушения.

  • Как именно компания намерена поступить с Bolide в дальнейшем, пока неизвестно. Издание Cnet пред­полагает, что на его базе Bugatti построит трековый болид для выступ­ления в новых классах гонок на выносли­вость. Кроме того, Bolide может оказаться своего рода прощанием с фирменным W16, а дальнейшие модели компания якобы планирует оснащать принципи­ально иными двигателями.

Ну как, впечатляет?

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