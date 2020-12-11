Bugatti объяснила появление «ямочек» на крыше новейшего гиперкара Bolide

Технология, получившая название Dimple Airscoop, разработана молодым инженером Нильсом Баллер­стайном. Он решил адаптиро­вать для гиперкаров идею, уже применённую на мячах для гольфа. Выемки, покрыва­ющие поверх­ность мяча, оптими­зируют возникающую при его движении турбу­лент­ность и в итоге позволяют ему лететь быстрее и дальше. По оценкам Bugatti, мяч с выемками при той же силе удара способен пролететь вдвое большее расстояние, чем гладкий шар.

Аналогичными выемками Баллер­стайн предложил покрывать кузова автомо­билей. Пока технология применена лишь на гиперкаре Bugatti Bolide, и только в одной части его кузова — на воздухо­заборнике, размещённом на крыше. Его «украсили» шестью десятками транс­формируемых выемок. До скорости 80 км/ч поверх­ность воздухо­заборника остаётся гладкой, но после на ней появляются впадины, способные с ростом скорости увели­чиваться в диаметре до 10 милли­метров.