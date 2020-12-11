Bugatti объяснила появление «ямочек» на крыше новейшего гиперкара Bolide
Дмитрий Елизаров
Представленное недавно купе Bugatti Bolide, ставшее самой быстрой машиной французской марки, получило ещё и первое в мире трансформируемое покрытие. Гиперкар способен изменять структуру собственной поверхности в зависимости от скорости: «ямки» на воздухозаборнике снижают подъёмную силу на 17%.
Технология, получившая название Dimple Airscoop, разработана молодым инженером Нильсом Баллерстайном. Он решил адаптировать для гиперкаров идею, уже применённую на мячах для гольфа. Выемки, покрывающие поверхность мяча, оптимизируют возникающую при его движении турбулентность и в итоге позволяют ему лететь быстрее и дальше. По оценкам Bugatti, мяч с выемками при той же силе удара способен пролететь вдвое большее расстояние, чем гладкий шар.
Аналогичными выемками Баллерстайн предложил покрывать кузова автомобилей. Пока технология применена лишь на гиперкаре Bugatti Bolide, и только в одной части его кузова — на воздухозаборнике, размещённом на крыше. Его «украсили» шестью десятками трансформируемых выемок. До скорости
80 км/чповерхность воздухозаборника остаётся гладкой, но после на ней появляются впадины, способные с ростом скорости увеличиваться в диаметре до 10 миллиметров.
Примерно со 120 км/ч «ямки» начинают оказывать активное влияние на аэродинамику болида, оптимизируя поток воздуха над крышей и снижая коэффициент аэродинамического сопротивления. Эффект воздействия новейшей технологии в Bugatti оценили в 10%. Кроме того, с появлением Dimple Airscoop на 17% уменьшилась подъёмная сила. Наконец, «живые» впадины участвуют в перенаправлении набегающих потоков воздуха к заднему антикрылу Bolide, которое само по себе генерирует до 1800 кг прижимной силы на скорости
320 км/ч.Впадины способны реагировать на перепады скорости в десятые доли секунды — как и активные аэродинамические элементы на прочих гиперкарах Bugatti.
Будет ли расширяться сфера применения технологии, пока неизвестно. По словам Баллерстайна, окончательно её разработка ещё не завершена, а Bolide стал своего рода тестовым полигоном, подтвердившим жизнеспособность идеи. Тем не менее, магистр и доктор Нильс Баллерстайн уже подал патентную заявку на технологию. К слову, именно Dimple Airscoop стал темой его докторской диссертации.
Bugatti Bolide, рассекреченный в октябре, оснащён форсированной версией фирменного W16 — она развивает 1850 л.с. При весе в 1240 килограммов построенный из карбона гиперкар способен ускориться до
100 км/чза 2,17 секунды, а его расчётная максимальная скорость составляет 500 км/ч.Кроме того, как предполагают в Bugatti, новинка может побить рекорды многих современных гоночных треков.