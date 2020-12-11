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Bugatti объяснила появление «ямочек» на крыше новейшего гиперкара Bolide

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Дмитрий Елизаров

Представленное недавно купе Bugatti Bolide, ставшее самой быстрой машиной французской марки, получило ещё и первое в мире транс­формируемое покрытие. Гиперкар способен изменять структуру собственной поверх­ности в зави­симости от скорости: «ямки» на воздухо­заборнике снижают подъёмную силу на 17%.

  • Технология, получившая название Dimple Airscoop, разработана молодым инженером Нильсом Баллер­стайном. Он решил адаптиро­вать для гиперкаров идею, уже применённую на мячах для гольфа. Выемки, покрыва­ющие поверх­ность мяча, оптими­зируют возникающую при его движении турбу­лент­ность и в итоге позволяют ему лететь быстрее и дальше. По оценкам Bugatti, мяч с выемками при той же силе удара способен пролететь вдвое большее расстояние, чем гладкий шар.

  • Аналогичными выемками Баллер­стайн предложил покрывать кузова автомо­билей. Пока технология применена лишь на гиперкаре Bugatti Bolide, и только в одной части его кузова — на воздухо­заборнике, размещённом на крыше. Его «украсили» шестью десятками транс­формируемых выемок. До скорости 80 км/ч поверх­ность воздухо­заборника остаётся гладкой, но после на ней появляются впадины, способные с ростом скорости увели­чиваться в диаметре до 10 милли­метров.

  • Примерно со 120 км/ч «ямки» начинают оказывать активное влияние на аэро­динамику болида, оптимизируя поток воздуха над крышей и снижая коэффи­циент аэро­динами­ческого сопротив­ления. Эффект воздействия новейшей технологии в Bugatti оценили в 10%. Кроме того, с появлением Dimple Airscoop на 17% уменьшилась подъёмная сила. Наконец, «живые» впадины участвуют в пере­направ­лении набегающих потоков воздуха к заднему антикрылу Bolide, которое само по себе генерирует до 1800 кг прижимной силы на скорости 320 км/ч. Впадины способны реагировать на перепады скорости в десятые доли секунды — как и активные аэро­динами­ческие элементы на прочих гиперкарах Bugatti.

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  • Будет ли расширяться сфера применения технологии, пока неизвестно. По словам Баллер­стайна, окончательно её разработка ещё не завер­шена, а Bolide стал своего рода тестовым полигоном, подтвер­дившим жизне­способность идеи. Тем не менее, магистр и доктор Нильс Баллер­стайн уже подал патентную заявку на технологию. К слову, именно Dimple Airscoop стал темой его докторской диссертации.

  • Bugatti Bolide, рас­секре­ченный в октябре, оснащён форсиро­ванной версией фирменного W16 — она развивает 1850 л.с. При весе в 1240 кило­граммов построенный из карбона гиперкар способен ускориться до 100 км/ч за 2,17 секунды, а его расчётная макси­мальная скорость составляет 500 км/ч. Кроме того, как пред­полагают в Bugatti, новинка может побить рекорды многих современных гоночных треков.

Как считаете, дельную штуку придумали в Bugatti?

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