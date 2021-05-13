VIP-пассажиров аэропорта Дубая будут возить на детском Bugatti за 71 тысячу евро
Дмитрий Елизаров
Оператор одного из терминалов для частных самолётов аэропорта Аль-Мактум стал одним из первых владельцев электромобиля Bugatti Baby II. Копия одной из довоенных моделей фирмы предназначена в первую очередь для юных водителей, но компания Jetex, как уточняет Carscoops, будет использовать двухместный электрокар для трансфера VIP-пассажиров.
Этот экземпляр «родстера» построен специально для заказчика. Он отличается, к примеру, уникальным цветом кузова (специально разработанный оттенок так и назвали — Jetex Orange) и особо дорогой отделкой компактного салона. Кроме того, Baby II оснастили рядом дополнительных опций, включая крылья, винтажные светодиодные фары и особые логотипы.
«Ретрокар для трансфера» построен на базе Bugatti Baby II в средней комплектации Vitesse, которая отличается карбоновыми кузовными панелями. Он укомплектован 13,4-сильным электромотором, но благодаря малому весу (около 250 килограммов) способен ускориться до
60 км/чза 6 секунд. Максимальная скорость родстера составляет 70 км/ч.
Компания рассказала ещё об одном экземпляре Baby II, который уже обрёл владельца, и это тоже не ребёнок. Чёрный родстер заказан коллекционером из Бельгии, у которого уже имеются оригинальный Bugatti Type 35 и Bugatti Baby первого поколения, выпущенный в 1927 году.
Цены на необычный родстер начинаются от 30 тысяч евро, но за эти деньги машину укомплектуют мотором, развивающим всего 1,4 л.с. Исполнение Vitesse стоит минимум 43 500 евро, а за ярко-оранжевый вариант компания Jetex заплатила, по некоторым данным, 71 тысячу евро. Это даже дороже топовой комплектации Pur Sang, которую сама Bugatti оценивает минимум в 58 500 евро.