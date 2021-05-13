VIP-пассажиров аэропорта Дубая будут возить на детском Bugatti за 71 тысячу евро

Этот экземпляр «родстера» построен специально для заказчика. Он отличается, к примеру, уникальным цветом кузова (специально разра­ботанный оттенок так и назвали — Jetex Orange) и особо дорогой отделкой компактного салона. Кроме того, Baby II оснастили рядом дополни­тельных опций, включая крылья, винтажные свето­диодные фары и особые логотипы.

«Ретрокар для трансфера» построен на базе Bugatti Baby II в средней комплектации Vitesse, которая отличается карбоно­выми кузовными панелями. Он укомп­лектован 13,4-сильным электро­мотором, но благодаря малому весу (около 250 кило­граммов) способен ускориться до 60 км/ч за 6 секунд. Максимальная скорость родстера составляет 70 км/ч.

Компания рассказала ещё об одном экземпляре Baby II, который уже обрёл владельца, и это тоже не ребёнок. Чёрный родстер заказан коллекци­онером из Бельгии, у которого уже имеются оригиналь­ный Bugatti Type 35 и Bugatti Baby первого поколения, выпущенный в 1927 году.