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VIP-пассажиров аэропорта Дубая будут возить на детском Bugatti за 71 тысячу евро

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Дмитрий Елизаров

Оператор одного из терминалов для частных самолётов аэропорта Аль-Мактум стал одним из первых владельцев электро­мобиля Bugatti Baby II. Копия одной из довоенных моделей фирмы предназ­начена в первую очередь для юных водителей, но компания Jetex, как уточняет Carscoops, будет использовать двухместный электрокар для трансфера VIP-пассажиров.

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  • Этот экземпляр «родстера» построен специально для заказчика. Он отличается, к примеру, уникальным цветом кузова (специально разра­ботанный оттенок так и назвали — Jetex Orange) и особо дорогой отделкой компактного салона. Кроме того, Baby II оснастили рядом дополни­тельных опций, включая крылья, винтажные свето­диодные фары и особые логотипы.

  • «Ретрокар для трансфера» построен на базе Bugatti Baby II в средней комплектации Vitesse, которая отличается карбоно­выми кузовными панелями. Он укомп­лектован 13,4-сильным электро­мотором, но благодаря малому весу (около 250 кило­граммов) способен ускориться до 60 км/ч за 6 секунд. Максимальная скорость родстера составляет 70 км/ч.

  • Компания рассказала ещё об одном экземпляре Baby II, который уже обрёл владельца, и это тоже не ребёнок. Чёрный родстер заказан коллекци­онером из Бельгии, у которого уже имеются оригиналь­ный Bugatti Type 35 и Bugatti Baby первого поколения, выпущенный в 1927 году.

  • Цены на необычный родстер начинаются от 30 тысяч евро, но за эти деньги машину укомплектуют мотором, развива­ющим всего 1,4 л.с. Исполнение Vitesse стоит минимум 43 500 евро, а за ярко-оранжевый вариант компания Jetex заплатила, по некоторым данным, 71 тысячу евро. Это даже дороже топовой комплектации Pur Sang, которую сама Bugatti оценивает минимум в 58 500 евро.

Как считаете, хороший вариант, чтобы доехать до самолёта?

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