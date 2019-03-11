Марка Bugatti разработала автомобиль для детей. Он стоит как настоящий Hyundai Santa Fe

Оригинальный Bugatti Type 52 Baby с бензиновым двигателем в 1926 году построил основатель фирмы Этторе Бугатти к четырёхлетию младшего сына Ролана Бугатти. Он выполнен в масштабе 1:2 от размеров полноценного Type 35.

Год спустя в серию пошёл автомобиль, оснащённый 3,5-сильным электромотором Paris-Rhone, благодаря которому он разгонялся до 20 км/ч. За девять лет выпущено около 500 Bugatti Type 52.