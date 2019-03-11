Марка Bugatti разработала автомобиль для детей. Он стоит как настоящий Hyundai Santa Fe
Николай Андреев
Фирма Bugatti представила детский автомобильчик Baby II – и это не просто игрушка, а современная интерпретация известного детского автомобиля Bugatti Type 52, который выпускался с 1927 по 1936 годы под прозвищем Baby.
Современный Bugatti Baby II – копия гоночного родстера Bugatti Type 35 размером три четверти от оригинала. Автомобиль оснащён электрическим двигателем, литий-ионным аккумулятором и приводом на задние колёса.
У Baby II три режима движения. «Детский» ограничивает отдачу мотора на отметке 1,36 л.с., а максимальную скорость – на 20 километрах в час. Во «взрослом» режиме доступны 5,4 л.с. и максималка уже в 45 км/ч. Опционально предусмотрен ключ Speed Key (как у настоящего 1500-сильного Bugatti Chiron!) – с ним мощность возрастает до 13,6 л.с., а скоростной предел компания предлагает определить покупателю самостоятельно.
Детский автомобиль получил тормоза с режимом рекуперации, приборную панель из алюминия, кожаное сиденье и 50-граммовую эмблему Bugatti из серебра, которая украшает нос автомобиля.
Всего соберут 500 экземпляров Bugatti Baby II по цене от 30 тысяч евро (2,23 миллиона рублей) за каждый. Продажи начнутся осенью 2019 года.
Оригинальный Bugatti Type 52 Baby с бензиновым двигателем в 1926 году построил основатель фирмы Этторе Бугатти к четырёхлетию младшего сына Ролана Бугатти. Он выполнен в масштабе 1:2 от размеров полноценного Type 35.
Год спустя в серию пошёл автомобиль, оснащённый 3,5-сильным электромотором Paris-Rhone, благодаря которому он разгонялся до 20 км/ч. За девять лет выпущено около 500 Bugatti Type 52.