Bugatti готовит современную интерпретацию купе Atlantic
Николай Андреев
Фирма Bugatti покажет на Женевском автосалоне гиперкар, созданный в единственном экземпляре. Она состоится в марте 2019 года, а пока автопроизводитель намекнул на будущую премьеру в своём Фейсбуке.
«Bugatti Type 57SC Atlantic, созданный Жаном Бугатти [сыном основателя марки Этторе Бугатти] невозможно воссоздать заново. Но что вы думаете? Возможно ли перевести его язык дизайна модели в 21 век?»
По слухам, этот автомобиль получит бывший глава Volkswagen Фердинанд Пих – главный идеолог покупки марки Bugatti и создания 1001-сильного гиперкара Veyron. Возможная стоимость эксклюзивной новинки составит 16 миллионов евро.
С 1936 по 1938 год выпущено 3 автомобиля Bugatti Type 57SC Atlantic.
В 2010 году один из экземпляров купе продали на аукционе за 30 миллионов долларов.