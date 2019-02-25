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Bugatti готовит современную интерпретацию купе Atlantic

Новости

Николай Андреев

Фирма Bugatti покажет на Женевском автосалоне гиперкар, созданный в единственном экземпляре. Она состоится в марте 2019 года, а пока автопроизводитель намекнул на будущую премьеру в своём Фейсбуке.

Тизер Bugatti

«Bugatti Type 57SC Atlantic, созданный Жаном Бугатти [сыном основателя марки Этторе Бугатти] невозможно воссоздать заново. Но что вы думаете? Возможно ли перевести его язык дизайна модели в 21 век?»

По слухам, этот автомобиль получит бывший глава Volkswagen Фердинанд Пих – главный идеолог покупки марки Bugatti и создания 1001-сильного гиперкара Veyron. Возможная стоимость эксклюзивной новинки составит 16 миллионов евро.

Bugatti Type 57SC Atlantic
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Bugatti Type 57SC Atlantic

  • С 1936 по 1938 год выпущено 3 автомобиля Bugatti Type 57SC Atlantic.

  • В 2010 году один из экземпляров купе продали на аукционе за 30 миллионов долларов.

16 миллионов евро за эксклюзивный автомобиль – это...

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