Bugatti готовит современную интерпретацию купе Atlantic

«Bugatti Type 57SC Atlantic, созданный Жаном Бугатти [сыном основателя марки Этторе Бугатти] невозможно воссоздать заново. Но что вы думаете? Возможно ли перевести его язык дизайна модели в 21 век?»

По слухам, этот автомобиль получит бывший глава Volkswagen Фердинанд Пих – главный идеолог покупки марки Bugatti и создания 1001-сильного гиперкара Veyron. Возможная стоимость эксклюзивной новинки составит 16 миллионов евро.