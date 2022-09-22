Bugatti занялась продажей подержанных гиперкаров и даёт на них год гарантии

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Bugatti не будет переходить на электротягу и выпускать кроссоверы
Белоруссия временно запретит вывозить автомобили
Кирилл Малышев
Компания Bugatti объявила о запуске продаж гиперкаров Veyron и Chiron с пробегом через своих официальных дилеров. Все машины получат годовую гарантию и другие бонусы для владельцев, пишет Motor1.
Ранее в Германии выставили на продажу родстер Bugatti Mistral. Его представили только в августе, и весь лимитированный тираж модели уже распродан. Дилер предлагает не конкретный готовый автомобиль, а слот в очереди, рассчитывая заработать на сделке около 1,5 миллиона евро.