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Bugatti занялась продажей подержанных гиперкаров и даёт на них год гарантии
Новости

Кирилл Малышев

Компания Bugatti объявила о запуске продаж гиперкаров Veyron и Chiron с пробегом через своих официальных дилеров. Все машины получат годовую гарантию и другие бонусы для владельцев, пишет Motor1.

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  • Сертифицированные подержанные автомобили продают многие бренды, подтверждая их хорошее техническое состояние. Однако Bugatti предложила эту программу для сверхдорогих моделей.
  • Машины будут проходить тщательнейшую диагностику с последующим исправлением выявленных недостатков. Покупатели получат практически идеальный гиперкар, но с пробегом на одометре. Это даст им возможность насладиться всеми преимуществами Bugatti, но заплатить меньше.
  • На подержанные автомобили предоставят годовую гарантию, действующую по всему миру. Для Chiron условия будут такими же, как и для новой машины. Veyron получит бесплатную поддержку в части механических и электрических систем. Для обеих моделей в гарантию также входит стоимость работ и расходников в рамках планового ТО (также в течение года после покупки).

Ранее в Германии выставили на продажу родстер Bugatti Mistral. Его представили только в августе, и весь лимитированный тираж модели уже распродан. Дилер предлагает не конкретный готовый автомобиль, а слот в очереди, рассчитывая заработать на сделке около 1,5 миллиона евро.

Купили бы подержанный суперкар?

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