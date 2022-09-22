Bugatti занялась продажей подержанных гиперкаров и даёт на них год гарантии

На подержанные автомобили предоставят годовую гарантию, действующую по всему миру. Для Chiron условия будут такими же, как и для новой машины. Veyron получит бесплатную поддержку в части механических и электрических систем. Для обеих моделей в гарантию также входит стоимость работ и расходников в рамках планового ТО (также в течение года после покупки).