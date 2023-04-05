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Bugatti представила карбоновое яйцо по цене Lamborghini

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Дмитрий Елизаров

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Компания Bugatti и ювелирная фирма Asprey объявили о выпуске коллекции необычных арт-объектов. Каждый из них представляет собой яйцо на подставке с отделкой драгоценными материалами и отсылками к прошлому Bugatti. К яйцу будет привязан уникальный NFT-токен. Всего партнёры выпустят только 111 таких скульптур, при этом цены на особо роскошные варианты стартуют от 200 тысяч долларов — это сопоставимо со стоимостью суперкаров Lamborghini.

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  • «Скорлупа» яйца выполнена из карбона и покрыта решёткой, которую могут сделать из серебра или золота. Подставка, на которой размещено яйцо, также серебряная.
  • Сама форма скульптуры — это отсылка к известному высказыванию отца Этторе Бугатти Карло, который однажды назвал яйцо самой совершенной природной формой. Ещё одно напоминание о прошлом — силуэты слонов на поверхности яйца. Авторство этой скульптуры под названием «Танцующий слон» принадлежит Рембрандту Бугатти, а Этторе использовал её силуэт в украшении знаменитой Bugatti Type 41 Royale. В Asprey заявили, что накладки на яйцо выполнены на основе результатов трёхмерного сканирования, проведённого в музее Bugatti.
  • Внутри яйца находится точная копия штаб-квартиры компании в Мольсайме, перед которой установлена съёмная модель Type 41 Royale. Однако изображения «начинки» скульптуры пока не обнародованы.
  • Первые 100 экземпляров коллекции Asprey Bugatti Egg Collection будут выполнены с упрощённой отделкой и проданы по цене от 20 до 50 тысяч долларов. Оставшиеся 11 получат, к примеру, эксклюзивные цвета и бриллиантовые инкрустации — их цена начинается с 200 тысяч долларов. Высота яйца вместе с подставкой — 28,5 сантиметра. Когда именно скульптуры появятся в продаже, неизвестно, но, по предварительной оценке, ручное изготовление самых дорогих версий займёт не менее года.

В начале февраля Bugatti пополнила свою коллекцию аксессуаров солнцезащитными очками, которые также изготавливаются с применением драгоценных металлов. Всего выпустят только 37 пар по цене до 15 тысяч долларов.

Как считаете, на кого рассчитан этот проект?

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