Bugatti представила карбоновое яйцо по цене Lamborghini

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Компания Bugatti и ювелирная фирма Asprey объявили о выпуске коллекции необычных арт-объектов. Каждый из них представляет собой яйцо на подставке с отделкой драгоценными материалами и отсылками к прошлому Bugatti. К яйцу будет привязан уникальный NFT-токен. Всего партнёры выпустят только 111 таких скульптур, при этом цены на особо роскошные варианты стартуют от 200 тысяч долларов — это сопоставимо со стоимостью суперкаров Lamborghini.
В начале февраля Bugatti пополнила свою коллекцию аксессуаров солнцезащитными очками, которые также изготавливаются с применением драгоценных металлов. Всего выпустят только 37 пар по цене до 15 тысяч долларов.