Bugatti представила карбоновое яйцо по цене Lamborghini

Сама форма скульптуры — это отсылка к известному высказыванию отца Этторе Бугатти Карло, который однажды назвал яйцо самой совершенной природной формой. Ещё одно напоминание о прошлом — силуэты слонов на поверхности яйца. Авторство этой скульптуры под названием «Танцующий слон» принадлежит Рембрандту Бугатти, а Этторе использовал её силуэт в украшении знаменитой Bugatti Type 41 Royal

e

.

В Asprey заявили, что накладки на яйцо выполнены на основе результатов трёхмерного сканирования, проведённого в музее Bugatti.