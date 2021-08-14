Bugatti выпустит 40 трековых гиперкаров Bolide стоимостью по 346 миллионов рублей за штуку

Прототип Bolide был представлен в 2020 году. Двухдверка с угле­пластиковым монококом получила фирменный восьми­литровый двигатель W16, отдача которого при использо­вании гоночного топлива достигает 1850 л.с. и 1850 Нм крутящего момента. Тогда же было объявлено, что сухая масса самого автомобиля составляет всего 1240 килограммов.

Однако товарные экземпляры будут настроены под использование 98‑го бензина, что снизит мощность до 1600 л.с. и 1600 Нм (как у моделей Chiton Super Sport или Centodieci). Известно также, что снаряжённая масса автомобилей будет равна 1450 килограммам (900 граммов на одну лошадиную силу).

Экспериментальная машина готовилась с учётом требований FIA, что, например, преду­сматривает оснащение системой пожаро­тушения. Такая будет и у серийных Bolide, вместе с шести­точечными ремнями безопасности и гоночной системой защиты шеи и головы HANS.

Для владельцев Bolide марка планирует проводить закрытые трек-дни.

В июле стало известно о том, что к концу года Bugatti перейдёт под контроль хорватской фирмы Rimac. В долю ново­образованной компании Bugatti-Rimac войдут также Porsche и Hyundai. Позже было объявлено о разработке трёх новых моделей под маркой французского производителя, одна из них окажется электрокаром.