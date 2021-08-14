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Bugatti выпустит 40 трековых гиперкаров Bolide стоимостью по 346 миллионов рублей за штуку
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Михаил Кондратьев

Компания Bugatti объявила о запуске экспериментального трекового гиперкара Bolide в мелкосерийное производство. Всего будет выпущено 40 экземпляров модели стоимостью по четыре миллиона евро (почти 346 миллионов рублей) каждый, без учёта налогов. Поставки покупателям начнутся в 2024 году.

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  • Прототип Bolide был представлен в 2020 году. Двухдверка с угле­пластиковым монококом получила фирменный восьми­литровый двигатель W16, отдача которого при использо­вании гоночного топлива достигает 1850 л.с. и 1850 Нм крутящего момента. Тогда же было объявлено, что сухая масса самого автомобиля составляет всего 1240 килограммов.
  • Однако товарные экземпляры будут настроены под использование 98‑го бензина, что снизит мощность до 1600 л.с. и 1600 Нм (как у моделей Chiton Super Sport или Centodieci). Известно также, что снаряжённая масса автомобилей будет равна 1450 килограммам (900 граммов на одну лошадиную силу).
  • Экспериментальная машина готовилась с учётом требований FIA, что, например, преду­сматривает оснащение системой пожаро­тушения. Такая будет и у серийных Bolide, вместе с шести­точечными ремнями безопасности и гоночной системой защиты шеи и головы HANS.
  • Для владельцев Bolide марка планирует проводить закрытые трек-дни.

В июле стало известно о том, что к концу года Bugatti перейдёт под контроль хорватской фирмы Rimac. В долю ново­образованной компании Bugatti-Rimac войдут также Porsche и Hyundai. Позже было объявлено о разработке трёх новых моделей под маркой французского производителя, одна из них окажется электрокаром.

Выезжали когда-нибудь на трек?

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