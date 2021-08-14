Bugatti выпустит 40 трековых гиперкаров Bolide стоимостью по 346 миллионов рублей за штуку

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Михаил Кондратьев
Компания Bugatti объявила о запуске экспериментального трекового гиперкара Bolide в мелкосерийное производство. Всего будет выпущено 40 экземпляров модели стоимостью по четыре миллиона евро (почти 346 миллионов рублей) каждый, без учёта налогов. Поставки покупателям начнутся в 2024 году.
В июле стало известно о том, что к концу года Bugatti перейдёт под контроль хорватской фирмы Rimac. В долю новообразованной компании Bugatti-Rimac войдут также Porsche и Hyundai. Позже было объявлено о разработке трёх новых моделей под маркой французского производителя, одна из них окажется электрокаром.