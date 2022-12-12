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Bugatti выпустила спецверсию электрокара Baby II только для владельцев родстера W16 Mistral
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Александр Орехов

Компания Bugatti представила специальную версию электромобиля Baby II, на котором могут ездить дети и некрупные взрослые. Новинку в исполнении Carbon Edition смогут приобрести только будущие владельцы родстера W16 Mistral, тем самым увеличив ценность своей коллекции.

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  • Основная идея состоит в том, что каждый покупатель Baby II сможет персонализировать его экстерьер и интерьер в соответствии с ранее выбранной конфигурацией «Мистраля». При этом и снаружи, и внутри станет больше карбоновых элементов, что и отражено в названии спецверсии. В частности, углепластик использован для «радиаторной решётки», крепления зеркала, приборной и других внутренних панелей, отделки рулевого колеса.
  • Часть деталей окрашена в глубокий чёрный цвет, опционально на кузове могут вручную нарисовать французский флаг. Кроме того, из оснащения убрали запаску и весь крепёж для неё, чтобы электрокар стал легче.
  • Bugatti Baby II — копия исторической гоночной модели Type 35 в масштабе 3:4. Она является наследницей оригинальной Baby, созданной по образцу личной машинки Ролана Бугатти и выпускавшейся в 1927–1936 годах. Заднеприводный электрокар со съёмной батареей, системой рекуперации энергии и дифференциалом повышенного трения представили весной 2019 года, поставки начались двумя годами позже.
  • В базовом исполнении Baby II выдаёт 1 либо 4 киловатта, разгоняясь, соответственно, до 20 или 45 км/ч — в зависимости от выбранного режима движения. Со старшими комплектациями доступен Speed Key (как у настоящего взрослого Bugatti), с которым мощность увеличивается до 10 киловатт, а максимальная скорость — до 70 км/ч. Такие электрокары стоили от 30 тысяч евро, тираж ограничивался 500 экземплярами.
  • Bugatti Baby II Carbon Edition обойдётся в 80 тысяч евро без учёта налогов и расходов на доставку. Очевидно, их построят не более 99 — по числу запланированных к производству «Мистралей», которые распродали ещё до премьеры по 5 миллионов евро за штуку.

Ранее в этом месяце Bugatti представила коллекцию роскошных сейфов, созданную совместно с мануфактурой Buben&Zorweg. Их дизайн вдохновлён гиперкарами французской марки, при изготовлении использовались аналогичные материалы. Всего на продажу сделают 75 так называемых Hyper Safe.

Прокатились бы на Bugatti Baby II?

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