Bugatti выпустила смарт-часы из карбона за 160 тысяч рублей

Bugatti

уже выпускала умные часы

Ceramique

Edition

One

. Новая модель на 13% легче, хотя в ней применяется на 22% более ёмкий аккумулятор. Без использования

GPS

он обеспечивает работу до 15 дней. В полнофункциональном режиме часы протянут на одной зарядке до двух-трёх суток.