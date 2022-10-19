Bugatti выпустила смарт-часы из карбона за 160 тысяч рублей

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Кирилл Малышев
Компания Bugatti представила созданные совместно с VIITA Watches часы Carbone Limited Edition. Их называют первыми в мире смарт-часами, выпущенными лимитированной серией, и первыми смарт-часами с корпусом из карбона. Всего сделают 2500 экземпляров по цене 2590 евро (157 тысяч рублей по текущему курсу).
Минувшим летом при участии Ferrari были разработаны самые тонкие механические часы в мире — всего 1,75 миллиметра. Они стоят в США как четыре гиперкара SF90 Stradale. При этом с момента выхода такие часы будут только дорожать.