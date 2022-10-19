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Bugatti выпустила смарт-часы из карбона за 160 тысяч рублей
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Кирилл Малышев

Компания Bugatti представила созданные совместно с VIITA Watches часы Carbone Limited Edition. Их называют первыми в мире смарт-часами, выпущенными лимитированной серией, и первыми смарт-часами с корпусом из карбона. Всего сделают 2500 экземпляров по цене 2590 евро (157 тысяч рублей по текущему курсу).

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  • Лёгкое и прочное углеволокно используется в конструкции каждого Bugatti и в автомобильном мире является синонимом высоких технологий и люксового статуса. Корпус часов выточен из цельного куска карбона и разбавлен акцентами фирменного для бренда голубого цвета.
  • Bugatti уже выпускала умные часы Ceramique Edition One. Новая модель на 13% легче, хотя в ней применяется на 22% более ёмкий аккумулятор. Без использования GPS он обеспечивает работу до 15 дней. В полнофункциональном режиме часы протянут на одной зарядке до двух-трёх суток.
  • Фишка модели — в возможности автоматически записывать параметры ускорений и время круга при заездах на треке. Плюс все привычные по подобным часам функции: отслеживание сердечного ритма, мониторинг сна, шагомер, расчёт уровня стресса.
  • Часы водонепроницаемы (до 100 метров), а в комплект входят два ремешка на выбор, чёрный и серый. AMOLED-дисплей способен отображать до 16,7 миллиона цветов. Гарантия составляет пять лет.

Минувшим летом при участии Ferrari были разработаны самые тонкие механические часы в мире — всего 1,75 миллиметра. Они стоят в США как четыре гиперкара SF90 Stradale. При этом с момента выхода такие часы будут только дорожать.

Недорого ведь для Bugatti, верно?

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