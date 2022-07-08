Компания Bugatti выпустила шампанское в карбоновой бутылке в честь гиперкара Bolide

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Дмитрий Елизаров
Компания Bugatti в содружестве с виноделами из Champagne Carbon выпустила лимитированную партию шампанского под названием EB.03 Edition. Посвящена она одному из самых технологичных гиперкаров Bugatti под названием Bolide: чтобы подчеркнуть это обстоятельство, для шампанского разработали специальную бутылку из карбона.
Это уже не первый опыт сотрудничества Bugatti с виноделами. Версии EB.01 и EB.02 были посвящены 110-летию самой компании и гиперкару Chiron Super Sport 300+ соответственно. А в ноябре прошлого года Bugatti показала 15-литровую бутыль со специально разработанным кейсом — этот «аксессуар» напоминал об уникальном купе La Voiture Noire.