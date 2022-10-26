Bugatti выкупила пять культовых суперкаров у коллекционера — его уговаривали больше двух лет

Экс-владелец раритетов Ханс Матти помимо обладания самими автомобилями собирал и исторические свидетельства их биографии — архивные фотоснимки, книги, вырезки из журналов. Он считается одним из главных мировых экспертов по раритетным спортивным моделям Bugatti.

Весной была зафиксирована обратная ситуация: компания Mercedes-Benz продала частному коллекционеру уникальный автомобиль из своего музея. Однако в этом случае мотивация продавца известна. Купе Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut продали за 135 миллионов евро (это сделало раритет самым дорогим автомобилем в мире), а вырученные средства компания потратит на социальные и благотворительные проекты.