Bugatti выкупила пять культовых суперкаров у коллекционера — его уговаривали больше двух лет

Дмитрий Елизаров
Компания Bugatti завершила сделку по выкупу пяти исторических машин у коллекционера Ханса Матти, пишет Motor1. Среди них есть автомобили, на которых ездили знаменитый гонщик Луи Широн и сын основателя французской марки Жан Бугатти. Уговаривали коллекционера передать раритеты в заводской музей два с половиной года, причём к переговорам подключалась внучка Этторе Бугатти Кэролайн.
- Среди сменивших место обитания раритетов имеется, к примеру, Bugatti Type 51. Именно на этом автомобиле Луи Широн выступал в гонках в начале 1930-х.
- Личный автомобиль самого Жана Бугатти (сына основателя марки Этторе) — это Bugatti Type 49. Его можно узнать по инициалам JB на дверях. Ещё три раритета — это оригинальный Type 37A, Bugatti Type 35B и слегка модифицированный Bugatti Type 35A, также успевший поучаствовать в гонках.
- Экс-владелец раритетов Ханс Матти помимо обладания самими автомобилями собирал и исторические свидетельства их биографии — архивные фотоснимки, книги, вырезки из журналов. Он считается одним из главных мировых экспертов по раритетным спортивным моделям Bugatti.
Весной была зафиксирована обратная ситуация: компания Mercedes-Benz продала частному коллекционеру уникальный автомобиль из своего музея. Однако в этом случае мотивация продавца известна. Купе Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut продали за 135 миллионов евро (это сделало раритет самым дорогим автомобилем в мире), а вырученные средства компания потратит на социальные и благотворительные проекты.