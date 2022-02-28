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Bugatti Veyron с небольшим пробегом оценили в 1,6 миллиона долларов из-за цвета

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Дмитрий Елизаров

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На онлайн-аукционе eBay появился в продаже гиперкар Bugatti Veyron выпуска 2008 года с номером шасси 228, проехавший с того момента чуть более 13 тысяч километров. Владелец рассчитывает продать автомобиль за 1 590 000 долларов, аргументируя цену уникальным цветовым решением кузова. При этом ранее тот же самый гиперкар выставляли на продажу на 440 тысяч долларов дешевле.

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  • Продавец утверждает, что цвета, в которые выкрашен Bugatti Veyron, именуются Pearl White и Pearl Gold (жемчужно-белый и жемчужно-золотой), хотя на фото они выглядят разными оттенками бежевого. По данным продавца, это уникальная комбинация, которая делает гиперкар единственным в своём роде.
  • При этом на приложенных к объявлению фотографиях Veyron оснащён неоригинальными колёсными дисками в сочетании с покрышками Pirelli P Zero. Оригинальные же шины для гиперкара, позволяющие развивать на нём скорость более 400 км﻿/﻿ч, специально разработала и выпускала компания Michelin.
  • Положенное техобслуживание автомобиль прошёл около 500 километров пробега назад.
  • Ранее тот же самый (насколько можно судить по фото) гиперкар выставлялся на продажу на площадке Incacar. Заявленный пробег был на 250 километров меньше, при этом автомобиль был укомплектован заводскими колёсными дисками. Просили тогда за Veyron 1 150 000 долларов.

Осенью прошлого года один из Вейронов появлялся в продаже и на Авто.ру. Гиперкар, собранный в 2010 году и проехавший 6,7 тысячи километров, его владелец оценил в 110 миллионов рублей.

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