Bugatti Veyron с небольшим пробегом оценили в 1,6 миллиона долларов из-за цвета

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На онлайн-аукционе eBay появился в продаже гиперкар Bugatti Veyron выпуска 2008 года с номером шасси 228, проехавший с того момента чуть более 13 тысяч километров. Владелец рассчитывает продать автомобиль за 1 590 000 долларов, аргументируя цену уникальным цветовым решением кузова. При этом ранее тот же самый гиперкар выставляли на продажу на 440 тысяч долларов дешевле.
Осенью прошлого года один из Вейронов появлялся в продаже и на Авто.ру. Гиперкар, собранный в 2010 году и проехавший 6,7 тысячи километров, его владелец оценил в 110 миллионов рублей.