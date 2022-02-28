Bugatti Veyron с небольшим пробегом оценили в 1,6 миллиона долларов из-за цвета

На онлайн-аукционе eBay появился в продаже гиперкар Bugatti Veyron выпуска 2008 года с номером шасси 228, проехавший с того момента чуть более 13 тысяч километров. Владелец рассчитывает продать автомобиль за 1 590 000 долларов, аргументируя цену уникальным цветовым решением кузова. При этом ранее тот же самый гиперкар выставляли на продажу на 440 тысяч долларов дешевле.