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Bugatti разработала футляр для винной бутылки — у него есть собственный конфигуратор
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Дмитрий Елизаров

В гамме аксессуаров компании Bugatti появилась необычная новинка: это футляр для винной бутылки. Он не только может поддерживать требуемую температуру воздуха внутри. У ящика под названием La Bouteille Sur Mesure имеется собственный конфигуратор, возможности которого компания назвала «почти бесконечными».

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  • В опубликованном видеоролике продемонстрированы четыре возможных формы корпуса футляра: они должны напоминать о гиперкарах Chiron, Divo, Mistral или Bolide. Конфигуратор позволит выбирать цветовое решение оболочки по нескольким параметрам, а также оттенок подставки. Можно выполнить La Bouteille Sur Mesure полностью из некрашеного карбона.
  • Внутренности футляра отделают кожей: здесь также предлагается широкий выбор как оттенков для разных компонентов ящика, так и типа самой кожи. «Интерьер» ящика снабжён атмосферной подсветкой. Предполагается, что футляр можно будет сконфигурировать так, чтобы он своей внешностью напоминал личный гиперкар Bugatti заказчика.

Футляр La Bouteille Sur Mesure — совместный проект Bugatti и компании Champagne Carbon. Ранее альянс выпускал, к примеру, лимитированную партию винтажного шампанского в карбоновой бутылке, чья отделка стилизована под гиперкар Bolide.

Завели бы себе какой-нибудь аксессуар в цветах своей машины?

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