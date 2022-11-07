Bugatti разработала футляр для винной бутылки — у него есть собственный конфигуратор

Внутренности футляра отделают кожей: здесь также предлагается широкий выбор как оттенков для разных компонентов ящика, так и типа самой кожи. «Интерьер» ящика снабжён атмосферной подсветкой. Предполагается, что футляр можно будет сконфигурировать так, чтобы он своей внешностью напоминал

личный

гиперкар Bugatti заказчика.