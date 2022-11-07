Bugatti разработала футляр для винной бутылки — у него есть собственный конфигуратор

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Дмитрий Елизаров
В гамме аксессуаров компании Bugatti появилась необычная новинка: это футляр для винной бутылки. Он не только может поддерживать требуемую температуру воздуха внутри. У ящика под названием La Bouteille Sur Mesure имеется собственный конфигуратор, возможности которого компания назвала «почти бесконечными».
Футляр La Bouteille Sur Mesure — совместный проект Bugatti и компании Champagne Carbon. Ранее альянс выпускал, к примеру, лимитированную партию винтажного шампанского в карбоновой бутылке, чья отделка стилизована под гиперкар Bolide.