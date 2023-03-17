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Компания Bugatti рассказала, сколько времени уходит на окраску гиперкара

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Дмитрий Елизаров

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Компания Bugatti поделилась некоторыми нюансами работы своих мастеров по окраске кузовов гиперкаров. По подсчётам фирмы, на каждый автомобиль уходит от 600 до 700 часов ручной работы, при этом 200 часов из них тратится только на подготовку кузова.

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  • Ещё до того, как начать наносить грунтовку на кузовные детали, их тщательно проверяют на наличие незаметных дефектов. После этого наносится грунтовка, которую затем шлифуют до идеальной гладкости. Базовым слоем для краски становится прозрачный: гиперкар покрывают специальным составом на несколько раз, и его снова шлифуют. Считается, что такая методика придаёт финальному цвету особую глубину.
  • Каждую панель красят по отдельности и затем их цвета придирчиво сопоставляются. В Bugatti отметили, что добиться точного совпадения оттенков — сложная задача, так как в одинаковый цвет приходится красить разные материалы, например, металл и углеволокно. Если деталь хотя бы на тон отличается по цвету от соседних, её возвращают на перекраску.
  • Конечная полировка кузова гиперкара занимает четыре дня. Последним этапом работы становятся 10 часов в световом туннеле, где лакокрасочное покрытие проверяется на наличие малейших дефектов.

Ещё об одном необычном опыте, связанном с окраской кузова, на днях рассказала компания Rolls-Royce. Эксклюзивное покрытие для уникального Phantom Syntopia разрабатывали несколько месяцев.

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