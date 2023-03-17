Компания Bugatti рассказала, сколько времени уходит на окраску гиперкара

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От специалистов по краш-тестам потребовали сделать манекены толще и старше
Компания Bugatti поделилась некоторыми нюансами работы своих мастеров по окраске кузовов гиперкаров. По подсчётам фирмы, на каждый автомобиль уходит от 600 до 700 часов ручной работы, при этом 200 часов из них тратится только на подготовку кузова.
Ещё об одном необычном опыте, связанном с окраской кузова, на днях рассказала компания Rolls-Royce. Эксклюзивное покрытие для уникального Phantom Syntopia разрабатывали несколько месяцев.