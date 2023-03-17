Компания Bugatti рассказала, сколько времени уходит на окраску гиперкара

Ещё до того, как начать наносить грунтовку на кузовные детали, их тщательно проверяют на наличие незаметных дефектов. После этого наносится грунтовка, которую затем шлифуют до идеальной гладкости. Базовым слоем для краски становится прозрачный: гиперкар покрывают специальным составом на несколько раз, и его снова шлифуют. Считается, что такая методика придаёт финальному цвету особую глубину.