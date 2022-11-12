Bugatti рассказала о рекордной динамике родстера W16 Mistral

W16 Mistral — последний Bugatti с 16-цилиндровым двигателем, а также последняя неэлектрифицированная модель марки. Она построена на базе купе Chiron, но отличается от него не только отсутствием крыши: кузов изготовили с нуля, уделив особое внимание вопросам аэродинамики и охлаждения. К примеру, роль аэродинамических элементов выполняют даже головные фары, ориентированные вертикально — в стиле Divo и La Voiture Noire. В дизайне родстера вообще много отсылок к моделям Бугатти из разных исторических периодов — от Type 57 Roadster Grand Raid 1934 года до новейшего трекового Bolide, который, как Mistral, ещё только предстоит запустить в производство. Мотор настроен на 1600 л.с. и 1600 Нм — как у Chiron Super Sport 300+ и Centodieci.

Bugatti построит только 99 экземпляров W16 Mistral по 5 миллионов евро за штуку, все они были распроданы ещё до публичной премьеры. Хотя начало поставок намечено только на 2024 год, дилеры автороскоши уже начали их перепродавать: так, один из производственных слотов оценили в 6 650 000 евро.