Bugatti рассекретила уникальный гиперкар Profilee

Компания Bugatti рассказала о таинственной новинке, которую анонсировала на днях: это оказалась ещё одна модификация гиперкара Chiron под названием Profilee. Такой автомобиль существует в единственном экземпляре, так как у Bugatti просто не нашлось производственных слотов для его тиражирования. При этом, несмотря на то, что чаще всего эксклюзивные новинки компании находят владельцев ещё до премьеры, Chiron Profilee попадёт в свободную продажу. Его реализуют на открытом аукционе RM Sotheby's 1 февраля следующего года.