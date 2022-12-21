Bugatti рассекретила уникальный гиперкар Profilee

Дмитрий Елизаров
Компания Bugatti рассказала о таинственной новинке, которую анонсировала на днях: это оказалась ещё одна модификация гиперкара Chiron под названием Profilee. Такой автомобиль существует в единственном экземпляре, так как у Bugatti просто не нашлось производственных слотов для его тиражирования. При этом, несмотря на то, что чаще всего эксклюзивные новинки компании находят владельцев ещё до премьеры, Chiron Profilee попадёт в свободную продажу. Его реализуют на открытом аукционе RM Sotheby's 1 февраля следующего года.
- Исполнение Profilee разрабатывалось, чтобы занять промежуточное положение между Chiron Sport и Chiron Pur Sport. Однако все 500 запланированных к производству гиперкаров были раскуплены ещё до того, как создание новинки было завершено. Тем не менее Bugatti решила довести процесс до логического финала.
- Profilee отличается от прочих Chiron изменённой аэродинамикой — к примеру, увеличенными по сравнению с обычным Chiron воздухозаборниками, решёткой и сплиттером в передней части и более компактным, чем у Pur Sport, антикрылом на корме. Для Profilee также переработали подвеску: она стала ещё на 10% жёстче, чем у Chiron Pur Sport, но в Bugatti уверяют, что на ездовом комфорте это не сказалось.
- Купе выкрашено в эксклюзивные оттенки синего цвета в сочетании с карбоновой отделкой и оснащено колёсными дисками, не применявшимися на других гиперкарах.
- Двигатель у новинки тот же, что и у Pur Sport — версия фирменного W16, способная раскручиваться до 6900 об/мин и развивающая 1500 л.с. До 100 км/ч гиперкар ускорится за 2,3 секунды, 200 км/ч наберёт за 5,5 секунды, а отметки в 300 км/ч достигнет через 12,4 секунды после старта. Максимальная скорость — 380 км/ч, что на 30 км/ч больше, чем у Pur Sport (по всей видимости, из-за модифицированной аэродинамики).
В Bugatti особо отмечают, что предстоящий аукцион — последняя возможность приобрести новый гиперкар с легендарным восьмилитровым мотором. Все остальные Chiron уже распроданы, а для преемника модели компания Rimac разрабатывает принципиально иной силовой агрегат.