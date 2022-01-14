Компания Bugatti распродала все гиперкары Chiron

Компания Bugatti объявила о завершении приёма заказов на гиперкары Chiron всех модификаций: как уточняет Motor1, распроданы даже те немногочисленные экземпляры, которые были доступны осенью прошлого года. Около трети продаж всех Chiron за прошлый год пришлось на одну из самых экстремальных и дорогих версий под названием Bolide.