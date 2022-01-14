Компания Bugatti распродала все гиперкары Chiron

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Bugatti после объединения с Rimac выпустит три новые модели
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Компания Bugatti объявила о завершении приёма заказов на гиперкары Chiron всех модификаций: как уточняет Motor1, распроданы даже те немногочисленные экземпляры, которые были доступны осенью прошлого года. Около трети продаж всех Chiron за прошлый год пришлось на одну из самых экстремальных и дорогих версий под названием Bolide.
Помимо прочего 2022 год станет для Bugatti годом серьёзной трансформации. Должно начать работу совместное предприятие французской фирмы и компании Rimac из Хорватии, в рамках которого, впрочем, не планируется объединять модельные линейки двух марок.