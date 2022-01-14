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Компания Bugatti распродала все гиперкары Chiron

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Дмитрий Елизаров

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Компания Bugatti объявила о завершении приёма заказов на гиперкары Chiron всех модификаций: как уточняет Motor1, распроданы даже те немногочисленные экземпляры, которые были доступны осенью прошлого года. Около трети продаж всех Chiron за прошлый год пришлось на одну из самых экстремальных и дорогих версий под названием Bolide.

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  • Всего Bugatti в 2021 году приняла 150 заказов на изготовление гиперкаров, собирать которые планирует как минимум два ближайших года. Заказы Bolide по цене от 4 миллионов евро составили 40 из них, при этом по данным производителя 60% клиентов станут владельцами автомобилей марки Bugatti впервые.
  • В прошедшем году компания начала поставки экстремальной модификации Chiron Super Sport 300+, построила и передала владельцу ультрадорогой La Voiture Noir, а также завершила поставку ещё одной версии Chiron под названием Divo. В 2022 году Bigatti планирует выпустить не менее 80 гиперкаров, 10 из которых окажутся юбилейными Centodieci.
  • В конце октября 2021 года компания сообщала, что до завершения изначально анонсированной партии в 500 машин осталось менее 40 экземпляров — тем самым производство гиперкара Chiron вступило в завершающую фазу. Таким образом, на то, чтобы продать «производственные остатки», у компании ушло менее 3 месяцев.

Помимо прочего 2022 год станет для Bugatti годом серьёзной трансформации. Должно начать работу совместное предприятие французской фирмы и компании Rimac из Хорватии, в рамках которого, впрочем, не планируется объединять модельные линейки двух марок.

Эх, ушла эпоха, верно?

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