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Bugatti представила лимитированную коллекцию «гиперсейфов»
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Александр Орехов

Компания Bugatti объединилась с немецкой лакшери-мануфактурой Buben&Zorweg, чтобы создать коллекцию роскошных сейфов. Дизайн шкафов для хранения ценностей вдохновлён гиперкарами французской марки, потому их так и назвали — Hyper Safe. Тираж будет строго ограничен.

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  • Разработка проекта заняла полтора года. Верхняя часть «гиперсейфа» должна напоминать о Bugatti Type 57 Atlantic 1930-х, а по бокам с каждой стороны находится диммируемая атмосферная подсветка, вдохновлённая C-образной линией в профиле современного Широна.
  • Дверца изготовлена из высокопрочной стали и покрыта карбоном, который доступен в разных цветовых решениях — как и в случае с автомобилями Bugatti. Для производства ручки необычной формы потребовалось свыше 3000 фрезерных операций. Все стальные поверхности имеют покрытие LAP (Light-Arch-Protection) для защиты от царапин.
  • «Гиперсейф» получил три варианта исполнения. Hyper Light — это кожа наппа оттенков Pearl Beige и Shadow Grey, светлое матовое покрытие Stone и композитное покрытие Light Super для дверцы. Hyper Dark — кожа наппа в цветах Mocha Brown & Powder Grey, медное LAP и дверца с углепластиковой отделкой Dark High-Tech. Вариант Hyper Track, представляющий, как говорят в Bugatti, наследие бренда в его чистейшей форме, выделяется расширенным применением окрашенных в чёрный карбоновых элементов. Синяя кожа Pace Blue должна напоминать об автомобильном колере French Racing Blue. Защита металлических элементов имеет цвет Onyx, углепластиковая отделка дверцы — Track High-Tech.
  • Каждую модель выпустят в 25 экземплярах. Цены не называются.
  • Это не первый опыт совместной работы Bugatti и Buben&Zorweg. В позапрошлом году партнёры представили сейф Grande Illusion Chiron, вдохновлённый гиперкаром Chiron Super Sport 300+. Украшенное часами Flying Minute Tourbillon устройство открывается с помощью биометрического отпечатка либо транспондера.

Сейфами каталог неавтомобильной продукции Bugatti не ограничивается. Компания продаёт под своей маркой различную одежду, акустические системы, мужские бритвы с подогревом, часы нескольких моделей, шампанское в карбоновых бутылках. Для вин в Мольсеме придумали оригинальные футляры, стилизованные под современные гиперкары.

У вас есть какие-нибудь аксессуары той же марки, что и машина?

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