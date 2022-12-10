Bugatti представила лимитированную коллекцию «гиперсейфов»

Материал по теме
Жутко дорогие и очень странные автомобильные аксессуары
20-летие Mazda6 отметили обновлением и спецверсией
Александр Орехов
Компания Bugatti объединилась с немецкой лакшери-мануфактурой Buben&Zorweg, чтобы создать коллекцию роскошных сейфов. Дизайн шкафов для хранения ценностей вдохновлён гиперкарами французской марки, потому их так и назвали — Hyper Safe. Тираж будет строго ограничен.
Сейфами каталог неавтомобильной продукции Bugatti не ограничивается. Компания продаёт под своей маркой различную одежду, акустические системы, мужские бритвы с подогревом, часы нескольких моделей, шампанское в карбоновых бутылках. Для вин в Мольсеме придумали оригинальные футляры, стилизованные под современные гиперкары.