Bugatti представила лимитированную коллекцию «гиперсейфов»

Компания Bugatti объединилась с немецкой лакшери-мануфактурой Buben&Zorweg, чтобы создать коллекцию роскошных сейфов. Дизайн шкафов для хранения ценностей вдохновлён гиперкарами французской марки, потому их так и назвали — Hyper Safe. Тираж будет строго ограничен.