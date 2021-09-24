Bugatti показала 8 гиперкаров Chiron Super Sport 300+: они стоят больше 2,4 миллиарда рублей

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Взгляните на уникальный прототип Bugatti Veyron — его восстанавливали четыре месяца
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Дмитрий Елизаров
Компания Bugatti объявила о завершении сборки первых восьми экземпляров модели Chiron Super Sport 300+ и опубликовала их фотографии. Это серийная версия гиперкара-прототипа, который в 2019 году установил мировой, но неофициальный рекорд максимальной скорости. При этом клиентские машины до рекордных скоростей разгоняться не смогут, но всё равно окажутся быстрее обычных Широнов.
Bugatti соберёт только 30 таких машин. Все они уже распроданы по цене от 3,5 миллиона евро (300 миллионов рублей).