Bugatti показала 8 гиперкаров Chiron Super Sport 300+: они стоят больше 2,4 миллиарда рублей

Компания Bugatti объявила о завершении сборки первых восьми экзем­пляров модели Chiron Super Sport 300+ и опубликовала их фотографии. Это серийная версия гиперкара-прототипа, который в 2019 году установил мировой, но неофициаль­ный рекорд максимальной скорости. При этом клиентские машины до рекордных скоростей разгоняться не смогут, но всё равно окажутся быстрее обычных Широнов.