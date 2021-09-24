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Bugatti показала 8 гиперкаров Chiron Super Sport 300+: они стоят больше 2,4 миллиарда рублей
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Дмитрий Елизаров

Компания Bugatti объявила о завершении сборки первых восьми экзем­пляров модели Chiron Super Sport 300+ и опубликовала их фотографии. Это серийная версия гиперкара-прототипа, который в 2019 году установил мировой, но неофициаль­ный рекорд максимальной скорости. При этом клиентские машины до рекордных скоростей разгоняться не смогут, но всё равно окажутся быстрее обычных Широнов.

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  • Число 300 в названии модели отсылает к скоростному порогу в 300 миль в час, который смог преодолеть прототип. На треке испытатель­ного центра концерна Volkswagen в 2019 году Chiron смог разогнаться до 304,773 мили в час (490,484 км﻿/﻿ч). Технически это мировой рекорд, однако специалисты книги Гиннесcа его не засчитали, так как по регламенту необходимо два заезда в противо­положные стороны.
  • Кроме того, на момент рекорда прототип не был серийной моделью. Но Bugatti довольно быстро объявила о начале подготовки произ­водства аналогичных гиперкаров. Серийные Super Sport 300+ наделены той же оптими­зированной аэродинамикой (ради этого пришлось на 25 санти­метров удлинить кузов) и более мощным мотором. Фирменный W16 развивает здесь 1600 л.с. — на 100 л.с. больше, чем у стандартного гиперкара.
  • При этом электронный ограничитель скорости новинки установлен на отметке 440 км﻿/﻿ч. Это на 50 км﻿/﻿ч меньше рекордного показателя, но на 20 км﻿/﻿ч больше, чем у обычного Chiron.

Bugatti соберёт только 30 таких машин. Все они уже распроданы по цене от 3,5 миллиона евро (300 миллионов рублей).

Хотели бы разогнаться до такой скорости?

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