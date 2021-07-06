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Bugatti после объединения с Rimac выпустит три новые модели

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Дмитрий Елизаров

На специальном мероприятии, посвящённом образованию новой фирмы Bugatti-Rimac, прозвучало несколько намёков на будущие новинки Bugatti. Как сообщает Autocar, ими могут оказаться не только гиперкары, но и модели более повседневного характера. При этом полностью отказываться от ДВС компания пока не собирается.

  • Глава Rimac Мате Римац пообещал, что первый электромобиль Bugatti выйдет на рынок в течение нынешнего десятилетия, но при этом не будет представлять собой Rimac Nevera с другим логотипом. По словам Римаца, не будет он иметь отношения и к актуальному Chiron: альянс планирует разработать нечто совершенно новое.
  • При этом прочим будущим гиперкарам Bugatti хоть и пообещали серьёзную электрификацию, бензиновые турбомоторы на них также сохранят. Глава Porsche Оливер Блюме, который вошёл в наблюдательный совет Bugatti-Rimac, заверил, что в рамках этой эволюции инженеры очень внимательно прислушиваются к поклонникам бренда. Таким образом, новые Bugatti с высокой долей вероятности станут гибридными, но построят ли новую установку вокруг фирменного восьми­литрового W16, пока не уточняется.
  • Что касается гипотетических новинок фирмы в других сегментах, о них также пока ничего не известно. Мате Римац пообещал лишь, что они будут «очень разными». Издание Carscoops публикует один из слайдов, продемон­стрированных на мероприятии, — на нём изображены три автомобиля, укрытых покрывалами. Один из них очертаниями напоминает некую классическую модель, но прочие выглядят как спортивные купе.
  • Выпускать новые Bugatti продолжат во Франции, но штаб-квартира объединённой фирмы будет базироваться в Хорватии. Здесь же Rimac планирует наладить производство электрических комплектующих для будущих новинок.
  • О создании совместного предприятия Bugatti-Rimac стало известно накануне (в альянсе посредством приобретения акций также участвуют Porsche и Hyundai). Предполагается, что объединение позволит обеим компаниям сэкономить на разработке новых моделей и адаптации к требованиям современного рынка.

Как считаете, какую модель нужно срочно выпустить Bugatti?

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