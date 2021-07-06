Bugatti после объединения с Rimac выпустит три новые модели

На специальном мероприятии, посвящённом образованию новой фирмы Bugatti-Rimac, прозвучало несколько намёков на будущие новинки Bugatti. Как сообщает Autocar, ими могут оказаться не только гиперкары, но и модели более повседневного характера. При этом полностью отказываться от ДВС компания пока не собирается.

Глава Rimac Мате Римац пообещал, что первый электромобиль Bugatti выйдет на рынок в течение нынешнего десятилетия, но при этом не будет представлять собой Rimac Nevera с другим логотипом. По словам Римаца, не будет он иметь отношения и к актуальному Chiron: альянс планирует разработать нечто совершенно новое.

При этом прочим будущим гиперкарам Bugatti хоть и пообещали серьёзную электрификацию, бензиновые турбомоторы на них также сохранят. Глава Porsche Оливер Блюме, который вошёл в наблюдательный совет Bugatti-Rimac, заверил, что в рамках этой эволюции инженеры очень внимательно прислушиваются к поклонникам бренда. Таким образом, новые Bugatti с высокой долей вероятности станут гибридными, но построят ли новую установку вокруг фирменного восьми­литрового W16, пока не уточняется.

Что касается гипотетических новинок фирмы в других сегментах, о них также пока ничего не известно. Мате Римац пообещал лишь, что они будут «очень разными». Издание Carscoops публикует один из слайдов, продемон­стрированных на мероприятии, — на нём изображены три автомобиля, укрытых покрывалами. Один из них очертаниями напоминает некую классическую модель, но прочие выглядят как спортивные купе.