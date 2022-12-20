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Bugatti показала последний экземпляр гиперкара Centodieci
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Кирилл Малышев

Компания Bugatti собрала последний из десяти гиперкаров Centodieci и отправила его клиенту. Машина получила белый кузов с чёрными акцентами и полностью голубой интерьер.

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Фото: Bugatti

  • С белой краской кузова контрастируют многочисленные чёрные вставки, а некоторые элементы изготовлены из углеволокна. За сделанными на заказ дисками скрываются окрашенные в голубой цвет тормозные суппорты.
  • Салон выполнен в светло-голубом оттенке — фирменном цвете Bugatti EB110. Чёрные вставки в салоне сделаны матовыми или из карбона. Оригинальность кокпиту придаёт прострочка квадратом, которая присутствует на передней панели, дверных картах, сиденьях, коврах и потолке.

Модель Centodieci представили в 2019 году в честь 110-летия марки. Все десять машин стоимостью от 8,5 миллиона долларов были распроданы ещё до премьеры. От взятого за основу Chiron эксклюзивный гиперкар отличается внешностью и двигателем. Отдачу мотора W16 подняли с 1500 до 1600 л.с.

Что в Bugatti самое крутое?

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