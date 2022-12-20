Bugatti показала последний экземпляр гиперкара Centodieci

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Ещё не выпущенный экземпляр Bugatti Centodieci продают за 12,5 млн евро
Прототип электрического Lada Largus покажут до конца года
Кирилл Малышев
Компания Bugatti собрала последний из десяти гиперкаров Centodieci и отправила его клиенту. Машина получила белый кузов с чёрными акцентами и полностью голубой интерьер.
Модель Centodieci представили в 2019 году в честь 110-летия марки. Все десять машин стоимостью от 8,5 миллиона долларов были распроданы ещё до премьеры. От взятого за основу Chiron эксклюзивный гиперкар отличается внешностью и двигателем. Отдачу мотора W16 подняли с 1500 до 1600 л.с.