Bugatti показала последний экземпляр гиперкара Centodieci

С белой краской кузова контрастируют многочисленные чёрные вставки, а некоторые элементы изготовлены из углеволокна. За сделанными на заказ дисками скрываются окрашенные в голубой цвет тормозные суппорты.



Салон выполнен в светло-голубом оттенке — фирменном цвете Bugatti EB110. Чёрные вставки в салоне сделаны матовыми или из карбона. Оригинальность кокпиту придаёт прострочка квадратом, которая присутствует на передней панели, дверных картах, сиденьях, коврах и потолке.

Модель Centodieci представили в 2019 году в честь 110-летия марки. Все десять машин стоимостью от 8,5 миллиона долларов были распроданы ещё до премьеры. От взятого за основу Chiron эксклюзивный гиперкар отличается внешностью и двигателем. Отдачу мотора W16 подняли с 1500 до 1600 л.с.