Опубликован тизер загадочной новинки Bugatti, которую рассекретят через три дня

Никаких дополнительных подробностей о модели производитель не представил. По предварительным данным, речь идёт о некой новой модификации гиперкара Chiron.

Не исключено, что ей окажется родстер на базе модели, который будет выпущен ограниченным тиражом в 99 экземпляров. Ожидается, что автомобиль получил существенно переработанный экстерьер, а в движение его будет приводить 1600-сильный W16.

При этом сам производитель уже заявил, что не планирует выпускать Chiron без крыши. Так что не исключено, что в Монтерее будет представлена совершенно новая модель Bugatti.

В конце июня свет увидели три последних экземпляра модели, которые получили уникальный декор. Специалисты марки вручную покрыли некоторые детали внешнего оформления 24-каратным золотом.

А вот посетить флагманский шоурум Bugatti в Лондоне теперь смогут все желающие. Дело в том, что на его территории открыли фирменную кофейню. Меню вполне стандартное, но стоимость чашки эспрессо здесь составляет 60 долларов (примерно 3500 рублей).

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