Опубликован тизер загадочной новинки Bugatti, которую рассекретят через три дня

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Последние гиперкары Bugatti Chiron отделали снаружи 24-каратным золотом
«Урал» представил беспилотный грузовик без кабины
Александр Шохинов
Компания Bugatti опубликовала на своей странице в Facebook* короткий тизер абсолютно новой модели At Icon, мировой дебют которой состоится на мероприятии Monterey Car Week 19 августа.
В конце июня свет увидели три последних экземпляра модели, которые получили уникальный декор. Специалисты марки вручную покрыли некоторые детали внешнего оформления 24-каратным золотом.
А вот посетить флагманский шоурум Bugatti в Лондоне теперь смогут все желающие. Дело в том, что на его территории открыли фирменную кофейню. Меню вполне стандартное, но стоимость чашки эспрессо здесь составляет 60 долларов (примерно 3500 рублей).
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