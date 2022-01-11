Компания Bugatti отозвала гиперкары Chiron Pur Sport из-за шин

Компания заявила, что после пробега в 2500 миль (чуть более 4 тысяч километров) или по прошествии полутора лет на задних покрышках Chiron Pur Sport могут появиться трещины. Решать эту проблему до появления шин новой конструкции будут регулярной заменой колёс каждые 1875 миль пробега (около 3 тысяч километров) силами дилерских центров. При этом компания заявила, что владельцы подпадающих под отзывную кампанию гиперкаров должны воздержаться от поездок до замены шин.

Производитель обнаружил проблему ещё в сентябре прошлого года по результатам испытаний одного из прототипов Pur Sport. В сентябре же была остановлена сборка гиперкаров до момента, когда компания Michelin, поставщик покрышек для Bugatti, найдёт причину неисправности и изготовит новые комплекты шин. Не исключено, что сервисная кампания будет распро­странена на весь тираж уже проданных Chiron Pur Sport.

Эту модификацию гиперкара компания Bugatti представила весной 2020 года. Отличается Pur Sport своим предназначением: он ориентирован прежде всего на эксплуатацию на гоночных треках. Ради этого купе снабдили переработанной аэродинамикой с фиксиро­ванным антикрылом, более жёсткой подвеской и перенастроенной управляющей электроникой, а также модерни­зированной трансмиссией. Двигатель Bugatti Chiron Pur Sport развивает стандартные 1500 л.с. и 1600 Нм, но максимальная скорость этой версии снижена с 420 до 350 км﻿/﻿ч. Цена — от 3,2 миллиона евро.