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Bugatti отзовёт единственный гиперкар Chiron из-за одного винта

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Дмитрий Елизаров

Национальная администрация безопасности дорожного движения США и компания Bugatti согласовали отзывную кампанию, которая коснётся только одного автомобиля — Bugatti Chiron 2018 года выпуска. Как пишет Carscoops, гиперкар привезут на сервисный центр и потом доставят владельцу за счёт производителя только потому, что при его сборке один винт затянули с недостаточным усилием.

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  • Проблемный винт — элемент силовой структуры кузова в передней части гиперкара, и его некорректная установка может повлечь за собой неверную реакцию кузова Bugatti Chiron на столкновение. Это увеличивает риск получения травм пассажирами гиперкара.
  • Потенциально возможную неисправность Bugatti обнаружила в ходе внутренней проверки — оказалось, что динамометрическим ключом один из винтов могли затянуть с усилием 9 Нм вместо положенных 19 Нм. Несмотря на прошедшие годы, посредством анализа задокументированных производственных процессов производитель смог определить, на каком именно экземпляре Chiron может находиться этот винт — и именно этот гиперкар будет проверен на наличие неисправности.

Приём заказов на свои гиперкары компания Bugatti закрыла ещё в начале нынешнего года: фирма распродала всю запланированную к производству партию Chiron, включая дополнительные модификации. Сейчас совместное предприятие Bugatti и Rimac обдумывает перспективы новых моделей обоих брендов.

Впечатляет такой подход, верно?

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