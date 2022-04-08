Bugatti отзовёт единственный гиперкар Chiron из-за одного винта

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Компания Bugatti отозвала гиперкары Chiron Pur Sport из-за шин
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Дмитрий Елизаров
Национальная администрация безопасности дорожного движения США и компания Bugatti согласовали отзывную кампанию, которая коснётся только одного автомобиля — Bugatti Chiron 2018 года выпуска. Как пишет Carscoops, гиперкар привезут на сервисный центр и потом доставят владельцу за счёт производителя только потому, что при его сборке один винт затянули с недостаточным усилием.
Приём заказов на свои гиперкары компания Bugatti закрыла ещё в начале нынешнего года: фирма распродала всю запланированную к производству партию Chiron, включая дополнительные модификации. Сейчас совместное предприятие Bugatti и Rimac обдумывает перспективы новых моделей обоих брендов.