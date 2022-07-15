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Bugatti открыла кофейню с эспрессо за 3500 рублей

Новости

Кирилл Малышев

В лондонском шоуруме Bugatti заработала кофейня, доступная для всех желающих. Меню в целом типичное, но есть и необычные позиции вроде эспрессо стоимостью 60 долларов (3500 рублей), пишет Robb Report.

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  • Уникален не сам напиток, хотя опытный бариста делает его из первоклассного зерна в премиальной кофемашине Ausonia. Кофе подаётся в чашке из углеродного волокна. Такой же материал используется в гиперкарах Bugatti.
  • В стоимость входит и погружение в мир легендарного бренда. Всё вокруг обставлено эксклюзивной мебелью, амбассадоры марки расскажут о её истории и актуальной линейке. Можно полюбоваться и на сам Bugatti Chiron: в салоне выставлен один из последних экземпляров.
  • Прежде вход в шоурум Bugatti был только по специальным приглашениям. Теперь же эспрессо бар со сравнительно демократичным меню открыл в него доступ всем.

Неделю назад компания Bugatti в содружестве с виноделами из Champagne Carbon представила лимитированную партию шампанского EB.03 Edition. Его посвятили гиперкару Bolide, одному из самых совершенных в истории марки. Эксклюзивность подчёркивает специально разработанная бутылка из карбона.

Выпили бы кофе с частичкой Bugatti?

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