Bugatti открыла кофейню с эспрессо за 3500 рублей

В стоимость входит и погружение в мир легендарного бренда. Всё вокруг обставлено эксклюзивной мебелью, амбассадоры марки расскажут о её истории и актуальной линейке. Можно полюбоваться и на сам Bugatti Chiron: в салоне выставлен один из последних экземпляров.