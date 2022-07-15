Bugatti открыла кофейню с эспрессо за 3500 рублей

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Последние гиперкары Bugatti Chiron отделали снаружи 24-каратным золотом
В дрэг-фестивале «Московская миля» сможет поучаствовать любой желающий. Ну почти
Кирилл Малышев
В лондонском шоуруме Bugatti заработала кофейня, доступная для всех желающих. Меню в целом типичное, но есть и необычные позиции вроде эспрессо стоимостью 60 долларов (3500 рублей), пишет Robb Report.
Неделю назад компания Bugatti в содружестве с виноделами из Champagne Carbon представила лимитированную партию шампанского EB.03 Edition. Его посвятили гиперкару Bolide, одному из самых совершенных в истории марки. Эксклюзивность подчёркивает специально разработанная бутылка из карбона.