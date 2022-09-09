Bugatti не будет переходить на электротягу и выпускать кроссоверы

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Дмитрий Елизаров
У Bugatti нет планов по выпуску электрокара либо вседорожника как минимум в ближайшие 10 лет. Об этом глава СП Bugatti-Rimac Мате Римац заявил изданию Automobilwoche. Тем не менее, полностью избежать электрификации у компании не получится, поэтому знаменитый W16 с четырьмя турбинами может уйти в историю.
Каким именно станет последний Bugatti с восьмилитровым «квадротурбо»-мотором, уже известно. Это родстер Mistral, который фирма представила в конце лета. Всего будет выпущено лишь 99 открытых гиперкаров с 1600-сильными двигателями.