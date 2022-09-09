Bugatti не будет переходить на электротягу и выпускать кроссоверы

Электрокар также не входит в планы Bugatti (не исключено, сегмент батарейных гиперкаров решили оставить фирме Rimac). Однако следующая модель компании после Chiron

будет, по словам главы СП,

«сильно электрифицирована». Одним из следствий этого станет умение гиперкара проезжать на электротяге до 50 километров, что может пригодиться поклонникам Bugatti, которые проживают в мегаполисах.