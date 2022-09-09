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Bugatti не будет переходить на электротягу и выпускать кроссоверы
Новости

Дмитрий Елизаров

У Bugatti нет планов по выпуску электрокара либо вседорожника как минимум в ближайшие 10 лет. Об этом глава СП Bugatti-Rimac Мате Римац заявил изданию Automobilwoche. Тем не менее, полностью избежать электрификации у компании не получится, поэтому знаменитый W16 с четырьмя турбинами может уйти в историю.

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  • Bugatti не пойдёт по пути Aston Martin, Lamborghini и Ferrari и не станет в ближайшие годы проектировать вседорожник — по всей видимости, чтобы не портить собственную идентичность. Тем не менее, такие планы у компании были: ещё в 2019 году предполагалось, что вседорожный Bugatti может стать самым мощным серийным кроссовером на планете.
  • Электрокар также не входит в планы Bugatti (не исключено, сегмент батарейных гиперкаров решили оставить фирме Rimac). Однако следующая модель компании после Chiron будет, по словам главы СП, «сильно электрифицирована». Одним из следствий этого станет умение гиперкара проезжать на электротяге до 50 километров, что может пригодиться поклонникам Bugatti, которые проживают в мегаполисах.
  • Какой мотор Bugatti возьмёт на вооружение после отказа от W16, пока неизвестно. По одной из версий, которую приводит Motor1, компания может использовать силовую установку на базе V12, которую сейчас разрабатывают для преемника Lamborghini Aventador.

Каким именно станет последний Bugatti с восьмилитровым «квадротурбо»-мотором, уже известно. Это родстер Mistral, который фирма представила в конце лета. Всего будет выпущено лишь 99 открытых гиперкаров с 1600-сильными двигателями.

А может, всё-таки стоило Bugatti выпустить вседорожник?

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