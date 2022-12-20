Bugatti готовит к премьере таинственную новинку

Автомобиль на тизере укрыт плотной тканью, которая, тем не менее, обрисовывает некоторые детали его дизайна. К примеру, можно различить

большой спойлер сзади и

фирменную С-образную дугу между дверью и задней колёсной аркой. Вероятно, под тканью скрыта одна из версий Bugatti Chiron.