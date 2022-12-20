Bugatti готовит к премьере таинственную новинку

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Дмитрий Елизаров
Компания Bugatti опубликовала тизер гиперкара, который планирует рассекретить на специальном мероприятии RM Sotheby's 21 декабря. Никаких подробностей производитель не сообщил, за исключением того, что этот гиперкар так и не добрался до конвейера.
Разработка новой модели на смену Chiron уже идёт, и дебютировать новый гиперкар может в следующем году. Двигатель для него, которым заменят нынешний W16, создаёт хорватский производитель электрических гиперкаров Rimac.