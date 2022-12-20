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Bugatti готовит к премьере таинственную новинку
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Bugatti опубликовала тизер гиперкара, который планирует рассекретить на специальном мероприятии RM Sotheby's 21 декабря. Никаких подробностей производитель не сообщил, за исключением того, что этот гиперкар так и не добрался до конвейера.

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  • Автомобиль на тизере укрыт плотной тканью, которая, тем не менее, обрисовывает некоторые детали его дизайна. К примеру, можно различить большой спойлер сзади и фирменную С-образную дугу между дверью и задней колёсной аркой. Вероятно, под тканью скрыта одна из версий Bugatti Chiron.
  • Каким образом в дебюте гиперкара будет участвовать аукционный дом, также не уточняется. По версии издания CarBuzz, фирма решила избавиться от одного из предсерийных прототипов Bugatti Chiron: производство модели завершено, и компании нет смысла хранить тестовые машины на складах.

Разработка новой модели на смену Chiron уже идёт, и дебютировать новый гиперкар может в следующем году. Двигатель для него, которым заменят нынешний W16, создаёт хорватский производитель электрических гиперкаров Rimac.

Хотели бы увидеть премьеру таинственной новинки вживую?

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