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Последние гиперкары Bugatti Chiron отделали снаружи 24-каратным золотом

Новости

Кирилл Малышев

Три последних экземпляра Bugatti Chiron для европейского рынка получили уникальный внешний декор. Некоторые элементы вручную покрыли 24-каратным золотом.

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  • Проблема с золотом в том, что этот металл достаточно мягкий. Поэтому его использование в наружной отделке машин затруднено: его легко повредить. Bugatti совместно с ювелирной фирмой из Германии потратила пять лет на то, чтобы разработать подходящую технологию.
  • Золотом на последних выпущенных купе отделаны обрамление решётки радиатора и фирменные логотипы. Особенно сложно работать с первым элементом. В силу достаточно большой площади мастера должны идеально нанести золотой слой, чтобы он не имел ни малейших визуальных изъянов.
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  • За основу берётся никель, который обеспечивает защиту от коррозии. Поверх него наносится золото толщиной три-четыре микрона. Затем поверхность полируется до зеркального блеска. На одну только эмблему на решётке радиатора тратят 10 часов ручного труда.
  • Заключительные гиперкары относятся к специальной серии L’Ebe. Она названа в честь старшей дочери Этторе Бугатти. Дизайн вдохновлён стилем ар-деко, который она очень любила. Один Chiron будет в обычном исполнении, два оставшихся — в трековой версии Chiron Pur Sport.

В начале года компания Bugatti закрыла приём заказов на гиперкар Chiron. Распродан весь запланированный тираж в 500 экземпляров. Теперь фирме осталось только собрать уже заказанные автомобили. Информации о преемнике модели пока нет.

Хотели бы золотую эмблему на свою машину?

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