Последние гиперкары Bugatti Chiron отделали снаружи 24-каратным золотом

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Кирилл Малышев
Три последних экземпляра Bugatti Chiron для европейского рынка получили уникальный внешний декор. Некоторые элементы вручную покрыли 24-каратным золотом.
В начале года компания Bugatti закрыла приём заказов на гиперкар Chiron. Распродан весь запланированный тираж в 500 экземпляров. Теперь фирме осталось только собрать уже заказанные автомобили. Информации о преемнике модели пока нет.