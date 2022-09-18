Bugatti Chiron и самый быстрый электрокар Tesla сравнили на прямой

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Михаил Кондратьев
YouTube-канал DragTimes устроил дрэг-битву между гиперкаром Bugatti Chiron и самой быстрой моделью Tesla — Model S Plaid. Сравнение включило в себя как старты с места на традиционную дистанцию в 402 метра, так и ускорения с хода.
В августе компания Lucid Air представила электрический седан Air в версии Sapphire. Новинка обладает схожей с Tesla Model S Plaid силовой установкой — с одним мотором спереди и двумя двигателями на задней оси. Общая мощность равна 1200 л.с. Производство модели пока не началось, но производитель уже принимает предзаказы. Цена: от 249 тысяч долларов.