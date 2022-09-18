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Bugatti Chiron и самый быстрый электрокар Tesla сравнили на прямой
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Михаил Кондратьев

YouTube-канал DragTimes устроил дрэг-битву между гиперкаром Bugatti Chiron и самой быстрой моделью Tesla — Model S Plaid. Сравнение включило в себя как старты с места на традиционную дистанцию в 402 метра, так и ускорения с хода. 

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  • Bugatti стоимостью около 3,5 миллиона долларов имеет восьмилитровый двигатель W16 с четырьмя турбинами. Его мощность равна 1500 л.с. Весит купе почти две тонны, а на разгон до 100 км/ч, согласно паспортным данным, ему требуется всего 2,4 секунды. 
  • Tesla Model S Plaid в США, где и проводилась гонка, стоит примерно 140 тысяч долларов. У неё три электромотора, их совокупная отдача достигает 1020 л.с. Она тяжелее Chiron (почти 2,2 тонны), но набирает «сотню» быстрее — за 2,1 секунды. 

В августе компания Lucid Air представила электрический седан Air в версии Sapphire. Новинка обладает схожей с Tesla Model S Plaid силовой установкой — с одним мотором спереди и двумя двигателями на задней оси. Общая мощность равна 1200 л.с. Производство модели пока не началось, но производитель уже принимает предзаказы. Цена: от 249 тысяч долларов.

Удивлены результатами сравнения?

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