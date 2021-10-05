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Bugatti Bolide признали самым красивым гиперкаром в мире. Он будет стоить 4,6 миллиона долларов
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Дмитрий Елизаров

В рамках 36-го по счёту Парижского автомобильного фестиваля жюри объявило итоги конкурса на самый красивый автомобиль. В 2021 году итоги подводились по 16 номинациям, так или иначе связанных с автомобилями: помимо самого красивого гиперкара был назван также, к примеру, лучший автомобильный дизайнер.

  • Bugatti Bolide выбрали из четырёх финалистов: на последнем этапе конкурса гиперкар обошёл Mercedes-AMG One, T50 от Гордона Марри и Bac Mono 2.
  • Самым красивым суперкаром жюри назвало Maserati MC20 — его соперниками были родстер Lamborghini Sian, Ferrari Portofino M и Asaton Martin V12 Speedster.
  • Концепт Mercedes-Benz Vision AVTR был признан более красивым, чем Tesla Cybertruck, Renault Morphoz и GFG STYLE Bandini Dora в номинации «Футури­стичный автомобиль», а концепту­альный Audi Q4 e‑tron Sportback оказался самым симпатичным среди «шоу-каров», обойдя концепт BMW i4, предсерийный Nizzan Z Proto и Renault Megane E‑Vision. А компактный электрокар Honda e, по мнению жюри, обладает самым удачным, с дизайнерской точки зрения, интерьером.
  • Наконец, дизайнерский Гран-при достался создателю концепта Hyundai Prophecy. Работы Санг Юп Ли присут­ствуют и на российском рынке — он занимается стилистикой актуальных моделей бренда Genesis.
  • Гиперкар Bugatti Bolide появится на свет лишь в количестве 40 экземпляров по цене от 4 миллионов евро (4,639 миллиона долларов) каждый. Экспери­ментальный трековый прототип с необычной внешностью комплекто­вался 1850-сильной версией фирменного W16, но для гражданских машин его отдачу снизят до традици­онных для марки 1600 л.с.

В рамках конкурса «Всемирный автомобиль года», который также располагает номинацией за лучший дизайн экстерьера, в 2021 году самым стильным автомобилем назвали Land Rover Defender.

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