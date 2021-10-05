Bugatti Bolide признали самым красивым гиперкаром в мире. Он будет стоить 4,6 миллиона долларов

Материал по теме
Дизайн важнее надёжности: как россияне выбирают автомобили. Опрос Авто.ру
Москва станет первой европейской столицей с беспилотными такси и трамваями
Дмитрий Елизаров
В рамках 36-го по счёту Парижского автомобильного фестиваля жюри объявило итоги конкурса на самый красивый автомобиль. В 2021 году итоги подводились по 16 номинациям, так или иначе связанных с автомобилями: помимо самого красивого гиперкара был назван также, к примеру, лучший автомобильный дизайнер.
В рамках конкурса «Всемирный автомобиль года», который также располагает номинацией за лучший дизайн экстерьера, в 2021 году самым стильным автомобилем назвали Land Rover Defender.