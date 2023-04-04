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Будущий «Москвич 6»: первые фотографии

Новости

Дмитрий Елизаров

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Стало известно, как будет выглядеть вторая по счёту модель завода «Москвич» — лифтбек «Москвич 6». Новинку во вторник показали мэру Москвы Сергею Собянину, позже её фотографиями поделились телеграм-каналы мэра, компании «Москвич» и агентства «РИА Новости».  В автомобиле опознаётся пятидверка китайского концерна JAC, которая на домашнем рынке известна как Sehol A5 Plus.

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Лифтбек «Москвич 6»

  • Ранее завод «Москвич» уже публиковал тизер своих будущих новинок без упоминания деталей. В одном из силуэтов на этом изображении также можно было узнать Sehol A5. Косвенно происхождение нового «Москвича 6» доказывают и ярко-красные детали аэродинамического обвеса — таким оформлением Sehol A5 Plus располагает на домашнем рынке.
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Sehol A5 Plus для китайского рынка

  • Какой именно двигатель получит лифтбек, пока не уточняется. По предварительным данным, для пятидверки заготовили 190-сильную версию полуторалитрового мотора, которая будет сочетаться с роботизированной коробкой передач. Для единственного нынешнего «Москвича» с индексом 3 предлагаются только механическая коробка либо вариатор.
  • По данным телеграм-канала столичного мэра, производство «Москвича 6» стартует во второй половине года. Кроме того, Собянин уточнил, что к нынешнему моменту на заводе собрано уже 7 тысяч машин, а до конца года выпустят 50 тысяч автомобилей, из которых 10 тысяч получат электромоторы.

Во второй же половине года к «Москвичам» с индексами 3 и 6 должен присоединиться «Москвич 5». По предварительным данным, им станет адаптированная для российского рынка версия кроссовера JAC S7.

Какой «Москвич» больше хочется купить?

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