Будущий «Москвич 6»: первые фотографии

Какой именно двигатель получит лифтбек, пока не уточняется.

По предварительным данным, для пятидверки заготовили 190-сильную версию полуторалитрового мотора, которая будет сочетаться с роботизированной коробкой передач. Для единственного нынешнего «Москвича» с индексом 3 предлагаются только механическая коробка либо вариатор.