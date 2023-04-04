Будущий «Москвич 6»: первые фотографии

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Первый обзор кроссовера «Москвич 3» и сравнение с оригинальным JAC JS4
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Стало известно, как будет выглядеть вторая по счёту модель завода «Москвич» — лифтбек «Москвич 6». Новинку во вторник показали мэру Москвы Сергею Собянину, позже её фотографиями поделились телеграм-каналы мэра, компании «Москвич» и агентства «РИА Новости». В автомобиле опознаётся пятидверка китайского концерна JAC, которая на домашнем рынке известна как Sehol A5 Plus.
Во второй же половине года к «Москвичам» с индексами 3 и 6 должен присоединиться «Москвич 5». По предварительным данным, им станет адаптированная для российского рынка версия кроссовера JAC S7.